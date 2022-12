Tödliche Messerattacke auf 14-Jährige in Illerkirchberg

Eine 14-Jährige und eine 13-Jährige werden in Illerkirchberg von einem Mann aus Eritrea mit einem Messer attackiert, die Ältere stirbt. Hier sind die Ereignisse zusammengefasst.

Am 5. Dezember gegen 7:30 Uhr sind die beiden Mädchen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) auf dem Weg zum Schulbus, als sie vor einer Asylbewerberunterkunft von einem 27-jährigen Mann aus Eritrea mit einem Messer angegriffen werden. Danach flüchtet der mutmaßliche Täter zurück in die Unterkunft, in der er schon mehrere Jahre lebt. Die beiden Mädchen kommen ins Krankenhaus. Die Verletzungen der 14-Jährigen sind jedoch so schwer, dass sie im Krankenhaus verblutet. Seitdem kommt der Ort nicht zur Ruhe.