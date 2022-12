Überfall in Illerkirchberg: Zwei Mädchen schwer verletzt

Zwei Mädchen sind am Montagmorgen auf dem Weg in die Schule in Illerkirchberg von einem Mann angegriffen worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ein Mann hat nach Angaben der Polizei in Oberkirchberg, einem Teilort von Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis, zwei Mädchen auf dem Weg zum Schulbus angegriffen. Die beiden Mädchen sind schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Video herunterladen (4,7 MB | MP4) Nach dem Überfall herrscht in der Gemeinde Illerkirchberg Entsetzen über die Tat. Die Gemeinde stehe unter Schock, so Bürgermeister Markus Häußler. Man werde den betroffenen Familien zur Seite stehen und nun erst einmal abwarten, was die Ermittlungen der Polizei ergeben werden. Die Spurensicherung ist mit großem Equipment vor Ort Ralf Zwiebler Bild in Detailansicht öffnen Der Bereich um dem Tatort ist weiträumig abgesperrt Ralf Zwiebler Bild in Detailansicht öffnen Die Polizei war mit einem Sondereinsatzkommando vor Ort, mittlerweile haben sich die Einsatzkräfte wieder zurückgezogen. Ralf Zwiebler Bild in Detailansicht öffnen Überfall in Illerkirchberg: Mutmaßlicher Täter festgenommen Der mutmaßliche Täter hatte sich in ein Haus geflüchtet. Die Polizei hat drei Menschen festgenommen, darunter auch den Tatverdächtigen. Die Rolle der beiden anderen Festgenommenen ist derzeit unklar. Die übrigen Bewohner des Hauses hat die Polizei in Sicherheit gebracht. Die Polizei war mit einem Sondereinsatzkommando vor Ort und hat, um sich einen Überblick zu verschaffen, auch Drohnen eingesetzt. Der Einsatz mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos sei abgeschlossen, es gebe keine Gefahr für die Bevölkerung.