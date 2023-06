Messerangriff in Illerkirchberg: Eine Chronologie der Ereignisse

Am 5. Dezember 2022 kam es in Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis zu einem tödlichen Messerangriff. Ein 14-jähriges Mädchen starb. Der Tatverdächtige steht ab Freitag vor Gericht.

Im Prozess vor dem Landgericht Ulm soll ab Freitag der tödliche Messerangriff in Illerkirchberg vor einem halben Jahr aufgearbeitet werden. Seit der Tat hat sich der Ort verändert, die Aufarbeitung dauert bis heute an. Eine Chronologie der Ereignisse:

Die Tat geschah am frühen Montagmorgen des 5. Dezember im Illerkirchberger Ortsteil Oberkirchberg. Zunächst ist die Rede von zwei schwer verletzten Kindern. Ein bis dahin unbekannter Täter habe die Mädchen auf dem Schulweg angegriffen und sei dann geflohen. Am Nachmittag sorgt die Nachricht für Entsetzen, dass eines der angegriffenen Mädchen im Krankenhaus gestorben ist.

Der Tatverdächtige, ein 27-jähriger Mann aus Eritrea, wird in einer nahe gelegenen Flüchtlingsunterkunft festgenommen. Er wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, die Verletzungen hat er sich offenbar selbst beigebracht. Ein Messer, das als Tatwaffe gilt, wird sichergestellt.

Jugendliche am Tatort des Messerangriffs in Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis: Die Tat wird ab dem 2. Juni in einem Prozess am Landgericht Ulm verhandelt (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance dpa Christoph Schmidt (Archivbild)

Noch am selben Abend kommen viele Illerkirchbergerinnen und Illerkirchberger zum Tatort, legen Blumen nieder und trauern mit den betroffenen Familien.

Die Spurensicherung am Tatort läuft. Außerdem wird der Tatverdächtige Eritreer erstmals vernommen. Er macht keine Angaben zur Sache, teilt die Staatsanwaltschaft Ulm mit. Ein Motiv ist nicht erkennbar. Der Mann befindet sich unter polizeilicher Bewachung im Krankenhaus.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) besucht am Tag nach dem Messerangriff Illerkirchberg und spricht den Angehörigen sein Beileid aus. Er wird vom türkischen Botschafter Ahmet Basar Sen begleitet (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance dpa Bernd Weißbrod (Archivbild)

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) besucht Illerkirchberg und spricht den Angehörigen sein Beileid aus. Er wird vom türkischen Botschafter Ahmet Basar Sen begleitet. Das getötete Mädchen hat einen türkischen Migrationshintergrund. Am Abend des Tages nach dem Messerangriff kommen hunderte Menschen zu einem Trauergottesdienst in die katholische Kirche in Illerkirchberg.

7. Dezember 2022 - Beerdigung des Opfers unter großer Anteilnahme

Das getötete Mädchen wird unter der Anteilnahme von mehr als 1.000 Menschen auf dem Friedhof in Illerkirchberg beigesetzt. Mitschülerinnen und Mitschüler, Mitglieder der alevitischen Gemeinde, Bürgerinnen und Bürger von Illerkirchberg sind vor Ort. In die Trauer mischt sich Wut über die Tat.

8. Dezember 2022 - Mitbewohner des Tatverdächtigen stirbt

Illerkirchbergs Bürgermeister Markus Häußler wendet sich in einem offenen Brief an besorgte Bürgerinnen und Bürger. Darin bittet er darum, den in der Gemeinde lebenden Geflüchteten weiterhin offen zu begegnen, sie nicht unter Generalverdacht zu stellen. Es habe vor der Tat keine Warnzeichen gegeben.

Am Nachmittag dieses Tages wird bekannt, dass sich einer der beiden Mitbewohner des Tatverdächtigen das Leben genommen hat. Beide Mitbewohner waren am Tattag ebenfalls festgenommen worden, kamen am Abend aber wieder frei. Der 25-Jährige kam ebenfalls aus Eritrea. Es werden Ermittlungen dazu aufgenommen, was zum Suizid des Mannes führte.

10. Dezember 2022 - Erste Demonstrationen in Illerkirchberg

Zwei Demonstrationen gibt es im Zusammenhang mit dem tödlichen Messerangriff in Illerkirchberg: Die AfD hatte zu einer Demonstration gegen die Migrationspolitik aufgerufen. Es kamen 150 Menschen. 80 Anwohnerinnen und Anwohner versammelten sich spontan zu einer Gegendemo. Es sollten nicht die einzigen Demonstrationen bleiben: Es folgten Mahnwachen, Demonstrationen und Friedensgebete.

Die Erinnerung an ein anderes, schweres Verbrechen in Illerkirchberg wird wieder ins Bewusstsein gerufen: Im Jahr 2019 vergewaltigten vier Männer in einer Flüchtlingsunterkunft ein 14-jähriges Mädchen. Zeitungen berichten, dass einer der verurteilten Männer weiterhin in der Gemeinde wohnt. Der Afghane hatte nach der Verurteilung abgeschoben werden sollen. Die Sicherheitslage in Afghanistan verhinderte das. Es werden wieder Forderungen nach einer Abschiebung laut.

Im Landtag in Stuttgart gibt es an dem Tag eine Schweigeminute nach der tödlichen Messerattacke in Illerkirchberg. Innenminister Strobl fordert eine konsequente Abschiebung straffälliger Asylbewerber.

Die Eltern des getöteten Mädchens melden sich zu Wort: „Kein Groll und keine Wut sind es wert, unseren gemeinsamen Frieden zu opfern.“ Das schreiben sie in einem offenen Brief. Sie bitten darum, ihre Situation nicht politisch zu missbrauchen. Der Tatort solle eine Stelle für Trauer und Begegnung sein, nicht für politische Parolen. Sie wünschen sich Frieden für den Ort. Eine Woche später melden sich auch die Eltern des verletzten 13-jährigen Mädchens zu Wort. Auch sie wollen Ruhe und Zeit für die Trauer und fordern, dass die Tat nicht politisch instrumentalisiert wird.

Etwa einen Monat nach der Tat wird der verdächtige 27-jährige Mann aus Eritrea im Gefängniskrankenhaus befragt. Der Mann gibt zu, am Tattag mehrfach auf ein Mädchen eingestochen zu haben. Er habe die Mädchen nicht gekannt. Das Motiv bleibt auch jetzt weiter unklar.

Die Gemeinde lädt Bürgerinnen und Bürger ein, über die Folgen der Tat und die Sicherheit im Ort zu sprechen. Während der Diskussion ergreift der Vater des getöteten Mädchens das Mikrophons. Er wendet sich mit emotionalen Worten an die Verwaltung und die Mitbürgerinnen und Mitbürger. Er bittet darum, das Haus, in dem der Tatverdächtige gelebt hat, abzureißen und dort eine Blumenwiese zu pflanzen. Viele äußern an dem Abend ihre Ängste und Unverständnis dafür, dass der verurteilte Vergewaltiger nicht abgeschoben wird.

Die Ermittlungen sind abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft veröffentlicht ihre Erkenntnisse in der Anklageerhebung. Der 27-Jährige wird wegen Mordes und versuchten Mordes anklagt. Das Motiv der Tat wird bekannt und löst erneut Schrecken aus: Der 27-Jährige hat laut den Ermittlern erklärt, dass er am Tattag mit einem Messer bewaffnet zum Landratsamt des Alb-Donau-Kreis fahren wollte, um einen Pass zu erzwingen. Als er in Illerkirchberg aus der Türe trat, hätte er den Verdacht gehabt, die Mädchen hätten das Messer gesehen. Spontan habe er beschlossen, sie zu töten.

Die Erkenntnisse lösen in der betroffenen Behörde einen Schock aus. Eine Sprecherin erklärt bei Bekanntwerden der Details, dass nun die Sicherheitsvorkehrungen in der Behörde in Ulm überprüft werden sollen.

Das Haus in Illerkirchberg, vor dem im Dezember 2022 die zwei Mädchen von dem Tatverdächtigen angegriffen wurden, ist inzwischen abgerissen worden. SWR Jannik Volz

Im April beginnt der Abriss der Flüchtlingsunterkunft, in der der Tatverdächtige lebte. Ein Bauzaun verbirgt die Arbeiten. Zunächst wird das Haus ausgeräumt und entkernt. Anfang Mai ist das Gebäude selbst weg. Was auf dem Areal passieren soll, dazu will die Gemeinde auch die Bürgerinnen und Bürger befragen.

Der Prozess beginnt ein halbes Jahr nach der tat. Er ist zunächst auf fünf Verhandlungstage angesetzt, es werden zwei Sachverständige und 16 Zeugen gehört. Die Eltern des getöteten Mädchens treten laut der Mitteilung des Gerichts als Nebenkläger auf. Durch ihre Eltern tritt auch die 13-Jährige als Nebenklägerin auf.