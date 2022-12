Illerkirchberg: BW-Justizministerin fordert Abschiebung eines Vergewaltigers von 2019

Das BW-Justizministerium hat sich in Berlin dafür eingesetzt, dass ein Mann abgeschoben werden kann. Er war vor drei Jahren an einer Vergewaltigung in Illerkirchberg beteiligt. Das zeigen Briefe, die dem SWR vorliegen.

Nach der tödlichen Messerattacke in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis), bei der ein 14-jähriges Mädchen getötet wurde, rückt ein früheres Verbrechen in dem Ort in den Fokus. 2019 wurde dort ein ebenfalls 14-jähriges Mädchen in einem Flüchtlingsheim von fünf jungen Männern vergewaltigt. Von den Tätern, die 2020 zu Haftstrafen verurteilt wurden, ist einer inzwischen wieder auf freiem Fuß. Wie jetzt bekannt wurde, hat sich die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) schriftlich in Berlin dafür eingesetzt, dass dieser Mann in sein Herkunftsland Afghanistan abgeschoben wird. Das geht aus einem Schreiben Gentges' an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hervor, das dem SWR vorliegt. Darin heißt es:

"Im Falle einer Entlassung des Sexualstraftäters aus der Abschiebungshaft sind Unmutsbekundungen und Unverständnis in der betroffenen Region zu erwarten. Abschiebungen nach Afghanistan von Gefährdern und Personen, die schwere Straftaten begangen haben, sollten nach meinem Dafürhalten daher zügig wiederaufgenommen und die dazu erforderlichen Anstrengungen alsbald unternommen werden. Ich möchte daher dafür werben und auch Sie, sehr geehrte Frau Kollegin Faeser, nachdrücklich und persönlich darum bitten, unterstützend tätig zu werden, damit in der ersten Jahreshälfte 2022 wieder Sammelabschiebungen nach Afghanistan durchgeführt werden können."

Zweiter Fall eines "Gefährders im Hochrisikobereich"

Auch in einem zweiten Fall, bei dem es um einen als "Gefährder im Hochrisikobereich" eingestuften Mann geht, hat das Ministerium um eine zeitnahe Abschiebung gebeten. Eine Antwort sei bislang ausgeblieben, heißt es aus dem Stuttgarter Justizministerium auf SWR-Anfrage.

Über die Forderung aus Baden-Württemberg hatte zunächst die Zeitung "Welt" berichtet. Das Blatt schreibt auch, dass das Bundesinnenministerium die Abschiebung des verurteilten Vergewaltigers ablehnt.

Nach der Vergewaltigung 2019 kam es im Jahr darauf zum Prozess gegen die fünf Männer. Das Gericht verurteilte zwei noch nicht volljährige Angeklagte nach Jugendstrafrecht zu zwei Jahren und drei Monaten Haft. Die beiden Erwachsenen erhielten Strafen von zwei Jahren und zwei Monaten Haft. Gegen den jüngsten Täter, der damals 15 Jahre alt war, wurde das Verfahren gegen einen Täter-Opfer-Ausgleich eingestellt.