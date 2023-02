Messerattacke in Illerkirchberg: Anklage wegen Mordes

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat im Fall der getöteten 14-Jährigen und der schwer verletzten 13-Jährigen in Illerkirchberg Anklage erhoben. Die Vorwürfe lauten Mord und versuchter Mord.

Im Fall der im Dezember in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) getöteten 14-Jährigen hat die Ulmer Staatsanwaltschaft jetzt Anklage erhoben. Dem tatverdächtigen 27-jährigen Mann aus Eritrea werden Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat erste Details zum Motiv bekannt gegeben.

Laut der Mitteilung der Staatsanwaltschaft soll der Tatverdächtige am Tattag Anfang Dezember vergangenen Jahres den Entschluss gefasst haben, mit einem Messer bei der Ausländerbehörde im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in Ulm die Ausstellung eines Passes zu erzwingen. Als er das Haus in Illerkirchberg verließ, soll er das Messer in die Jackentasche gesteckt haben, um es in der Behörde griffbereit zu haben. Als die beiden Mädchen in diesem Moment vorbeiliefen, sei er davon ausgegangen, dass sie das Messer gesehen haben.

13-Jährige überlebte nur knapp

Um zu verhindern, dass sie die Polizei verständigen, soll er beschlossen haben, die 13-Jährige und die 14-Jährige zu töten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 27-Jährige die Mädchen mit dem Angriff überrascht hat. Erst habe er auf die 13-Jährige eingestochen, die nur überlebt habe, weil ein Stich von einer Rippe abgelenkt wurde.

Während die 13-Jährige fliehen konnte, wurde die 14-Jährige zu Boden gestoßen, wo der Tatverdächtige mehrfach auf sie eingestochen haben soll. Das Mädchen wurde tödlich verletzt. Der 27-Jährige soll im Anschluss an die Tat versucht haben, sich selbst zu töten.

Tatverdächtiger wohl schuldfähig

Die Staatsanwaltschaft Ulm wertet den Angriff als Mord und als versuchten Mord mit gefährlicher Körperverletzung. Sie wirft dem Mann Heimtücke und die Tötung zur Ermöglichung einer anderen Straftat vor. Der Tatverdächtige räumte die Tötung der 14-Jährigen bereits ein, an den Angriff auf die 13-Jährige könne er sich nicht erinnern. Eine vorläufige psychiatrische Einschätzung geht davon aus, dass der Mann schuldfähig ist. Der 27-Jährige befindet sich weiter in Untersuchungshaft.