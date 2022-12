Illerkirchberg: Tatverdächtiger schweigt

per Mail teilen

Nach dem tödlichen Messerangriff auf ein 14-jähriges Mädchen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) ist am Dienstag ein Tatverdächtiger vernommen worden. Doch bisher schweigt er.

Die Polizei ermittelt weiter nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 14-Jährige am Montag in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis). Inzwischen wurde ein 27-jähriger Mann aus Eritrea vernommen. Er habe jedoch noch keine Angaben zur Sache gemacht, so die Staatsanwaltschaft. Der erheblich verletzte Tatverdächtige liege nach wie vor unter polizeilicher Bewachung im Krankenhaus, hieß es.

Er sei den Behörden bislang nie durch Gewaltdelikte aufgefallen. Der Mann sei lediglich einmal als Schwarzfahrer erwischt worden und sonst nicht polizeibekannt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft der dpa.

Haben sich mutmaßlicher Täter und Opfer gekannt?

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit zudem, ob ein Haftbefehl beantragt oder eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik veranlasst werden soll. Im Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen stehen demnach die Auswertung der Spuren und die Frage, ob sich der Mann und die beiden Mädchen zuvor gekannt haben. Der Tatverdächtige soll am Montagmorgen eine 14- und eine 13-Jährige auf dem Schulweg mit einem Messer angegriffen haben. Die 14-Jährige starb später im Krankenhaus.

Die zwei Männer, die neben dem mutmaßlichen Tatverdächtigen am Montag festgenommen wurden, sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Dienstag. Der Verdacht gegen die beiden Männer habe sich nicht erhärtet, so dass man sie wieder auf freien Fuß habe setzen können.