Sie sollen vor Unglück schützen, Babys zur Erde bringen oder vor Sünden warnen. Die Schutzengel-Ausstellung im Museum Schloss Altensteig zeigt die Vielfalt des Glaubens an Engel.

Von Gemälden über Stickbilder und Holztafeln bis hin zu Zauberbüchern: Über 600 Ausstellungsstücke, lassen einen im Museum Schloss Altensteig (Kreis Calw) in die Welt der Schutzengel eintauchen . Die Engel breiten auf farbenprächtigen Bildern ihre Flügel über kleine Kinder aus. Sie können als Amulette um den Hals gehängt werden, um unterwegs Schutz zu bieten. Sie schweben auf "Himmelsbriefen", die vor "Donnerwetter, Feuer, Wasser und den Waffen des Feindes" schützen.

Ausstellung zeigt: Schutzengel haben viele Aufgaben

Schutzengel haben einiges zu tun. Da wäre zum einen der Schutz vor äußerer Gefahr. Ob Unfälle, Hochwasser oder Sturm, ob Angriffe von Räubern oder Mördern. Schutzengel sollen das alles verhindern. Bis hin zum Streit in der Familie. Das symbolisieren zum Beispiel kleine, kunstvoll gestaltete Wandbilder, auf denen die Schutzengel von Sprüchen umrahmt sind: die sogenannten Haussegen.

Wo Fried und Einigkeit regiert, da ist das ganze Haus geziert.

Schutzengel begleiten die Seelen lebenslang

Die Engel sollen die Menschen davor schützen, Sünden zu begehen. Also die Gläubigen dabei unterstützen, sich dem christlichen Glauben gemäß richtig zu verhalten. Insofern gelten sie als ständige Begleiter des Menschen auf all seinen Wegen. Und das machen die Engel länger, als der Mensch eigentlich lebt. Denn laut Sandra Seltenreich vom Museum Schloss Altensteig bringen die Schutzengel die Seelen der Babys von Gott auf die Erde hinunter und begleiten sie Seelen der Verstorbenen auch wieder zurück in den Himmel.

Über 600 Sammlerstücke sind in der Ausstellung im Museum Schloss Altensteig zu sehen. Sie zeigen Schutzengel in vielen Varianten. SWR Tim Winkel

Für jede Schutzengel-Aufgabe ein Raum im Schloss

Diese Aufgaben der Schutzengel sind auch der rote Faden, der durch die Ausstellung in Altensteig führt. Jeder einzelne Raum im Museum stellt eine Aufgabe der Engel dar. Und die Ausstellung will auch die Vielfalt der Darstellungen zeigen, die sich vor allem im 19. und 20. Jahrhundert entwickelt hat. Denn die Künstler haben sich eine Menge einfallen lassen. Neben idyllischen Gemälden haben sie die Schutzengel als größere Statuen und kleinere Figürchen verewigt. Es gibt Amulette aus Metall und Papier, außerdem Steindrucke. Religiös orientierte Zaubersprüche sollen bei Krankheiten helfen oder den Stall mitsamt der Tiere beschützen.

Mit goldenem Stoff unterlegt sind Schriftrollen mit christlichen Texten im Schloss Altensteig zu sehen. SWR Tim Winkel

Schutzengel-Rahmenprogramm im Museum Altensteig

Auf vier Stockwerken kann man im Schloss Altensteig durch die Welt der Schutzengel streifen. Zusätzlich lockt ein großes Rahmenprogramm . Kunsthandwerker und Handwerkerinnen zeigen ihr Können und ihre Produkte: ob Gebasteltes aus Papier, Kunst auf Seide, Stricken, Nähen, Häkeln und Klöppeln. Auch eine Puppendoktorin lädt zur Sprechstunde ein. Bis 19. Januar ist die Ausstellung zu sehen. Mittwoch bis Samstag von 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertags von 11 bis 17 Uhr. An Heiligabend, am 1. Feiertag und an Silvester bleibt das Museum allerdings zu.