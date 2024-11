Die Palmbühlkirche ist wegen Renovierung im November geschlossen. Daher gibt es in diesem Jahr keine Krippe in der Schömberger Kirche. In Meßstetten werden dagegen rund 60 gezeigt.

Die Weihnachtskrippe in der Palmbühlkirche in Schömberg gilt als die größte Krippe im Zollernalbkreis. In diesem Jahr wird die über die Region hinaus bekannte Palmbühlkrippe aber gar nicht aufgebaut. Der Grund: Eine große Renovierung des Kirchendachs. Wegen der Renovierung musste die fast 300 Jahre alte Kirche im November geschlossen werden, teilt der Wallfahrtsort Palmbühl auf seiner Homepage mit. Die Kirche steht am Jakobsweg und wird von zahlreichen Pilgern besucht. Größte Krippe in einer dreidimensionalen Landschaft Die Krippe wirkt nicht nur durch ihre Größe von acht auf fünf Meter. Die natürlich gestaltete Umgebung des Krippengeschehens wird aus echten Steinen und Moos nachgestellt. Die fast mannshohen Gebäude sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Die Figuren verraten auch Traditionen der Region. So spielt ein Hirte die Sackpfeife, ein altes, schwäbisches Hirteninstrument. Die Krippe auf dem Palmbühl besticht durch ihre Größe. Allerdings ist sie in diesem Jahr nicht zu bewundern, weil die Kirche renoviert wird. Pressestelle Katholisches Pfarramt St. Peter Einige mechanische Effekte lassen die Krippe richtig lebendig erscheinen. Die Gipsfiguren sind teilweise beweglich. Lichter leuchten, Wasser plätschert in der Mühle und im Bachlauf. Die dreidimensionale Krippenlandschaft nimmt den gesamten Chorraum der Kirche ein. Sie wird von vielen Helfern und Helferinnen normalerweise im Advent aufgebaut und ist dann bis Lichtmess zu bestaunen. Die Sage von der Palmbühlkirche bei Schömberg Der Sage nach stand ursprünglich nur ein Bildstöckchen zwischen Schömberg und Dotternhausen. Der Ort galt wegen der frommen Wunder, die sich dort ereigneten, als gesegnet. Die Menschen beschlossen, oben auf dem Kapf eine Kapelle zu bauen. Doch alles Baumaterial lag am nächsten Morgen wieder unten bei dem Bildstöckchen der Muttergottes. Und so wurde dort, und nicht auf dem Kapf, die Kapelle "Zur Schmerzhaften Muttergottes und den 14 Nothelfern" erbaut, und es begann die Zeit der Wallfahrten. Vor ein paar Wochen hatte sich das Krippenbauer-Team vom Palmbühl getroffen und war zu dem Entschluss gekommen, dass in diesem Jahr keine Krippe aufgebaut wird. Jede Menge Krippen gibt es dafür im gut 20 Kilometer von Schömberg entfernten Meßstetten: Sie gilt in diesem Jahr als Alternative zur Palmbühlkrippe: Die Krippe in der Stadtkirche Schömberg im Zollernalbkreis. Pressestelle Katholisches Pfarramt St. Peter Wir werden mit einem Plakat auf die schöne Krippe in der Schömberger Stadtkirche hinweisen Große Krippenausstellung im Zollernalbkreis Krippenfans im Zollernalbkreis können in diesem Jahr im "Museum für Volkskunst" in Meßstetten auf ihre Kosten kommen. Dort gibt es zur Wiedereröffnung des Museums ab Samstag, 30. November, eine große Krippenausstellung mit rund 60 Krippen aus der Region und von internationaler Herkunft. Diese alpenländische Weihnachtskrippe ist im "Museum für Volkskunst" in Meßstetten zu sehen. Pressestelle Klara Stingel | Museum für Volkskunst Meßstetten Die Meßstetterin Klara Stingel hat sie mithilfe von Krippenkennern auf der Schwäbischen Alb konzipiert und gestaltet. Beim Aufbau der Krippen hat sie gemerkt, dass jede Krippe ihre eigene Geschichte erzählt, sagte sie dem SWR. "Manche sind sehr berührend - sogar so, dass einem auch mal Tränchen kommen." Die Sammlung besteht aus Leihgaben von Krippenbauern und Sammlern wie Albert Mauz aus dem Killertal und Gerhard Schwaibold aus Rottweil-Göllsdorf. Laut Klara Stingel sind ganz verschiedene Arten Teil der Ausstellung: Stallkrippen um 1900 mit Gipsfiguren und Alpenländische Krippen mit geschnitzten Holzfiguren aus dem Grödnertal Neapoltanische Krippen mit Holzfiguren oder Terrakottafiguren eine Waldkrippe italienische Krippen aus Sardinien und Sizilien mit Tonfiguren sowie eine raumfüllende orientalische Großkrippe mit großen Tonfiguren. Das ist die Orientalische Großkrippe, die ab Ende November in Meßstetten im Zollernalbkreis in der Ausstellung zu sehen ist. Pressestelle Klara Stingel | Museum für Volkskunst Meßstetten Öffnungszeiten der Krippenausstellung in Meßstetten Im "Museum für Volkskunst" stehen die Krippen über zwei Etagen verteilt. Mit der Ausstellung soll auch die Geschichte und die Kunstfertigkeit des Handwerks lebendig werden. Das ehrenamtlich betriebene Museum ist donnerstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet - auch an den Weihnachtsfeiertagen 24. und 25. Dezember sowie am und 6. Januar. Die Ausstellung geht bis 2. Februar, sodass Schulklassen sie auch nach den Ferien noch besuchen können.