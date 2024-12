Nikolaus-Workshop: So wird man ein würdiger Nikolaus

Die Familie Schulmeister-Bellof hat in der Coronazeit ein besonderes Hobby angefangen: Jedes Jahr zur Weihnachtszeit schmücken sie ihr Haus in Mannheim-Niederfeld mit tausenden von Lichtern. Dazu kommt ein acht Meter hoher Schneeman und ein zwei Meter großer Weihnachtsmann. Seit zwei Jahren gibt es am Nikolaustag dann ab der Dämmerung noch Glühwein und Gebäck für die Menschen, die vorbeikommen.