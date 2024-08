per Mail teilen

Die mutmaßlichen Mitglieder einer Diebesbande sollen aus mehreren Läden, unter anderem in Burladingen, gestohlen haben. Nun sitzen vier von ihnen in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt.

Am Dienstagmorgen hat die Polizei nach eigenen Angaben mehrere Wohnungen, unter anderem im Ermstal, in einer weiteren Reutlinger und einer Esslinger Kreisgemeinde durchsucht. Dabei hat sie vier Verdächtige festgenommen und mutmaßliches Diebesgut sowie weitere Beweismittel beschlagnahmt.

Ziel der Diebstähle: Selbstbedienungsläden

Anlass für die polizeilichen Durchsuchungen waren mehrere Diebstähle aus Selbstbedienungsläden seit Juni in Burladingen (Zollernalbkreis), Metzingen und Bad Urach (beide Kreis Reutlingen). Auch in Börtlingen (Kreis Göppingen) sollen die Verdächtigen gestohlen haben. Sie hätten vor allem Hygiene-Artikel, Lebensmittel und Getränke im Fokus gehabt, so die Polizei.

Anführer der mutmaßlichen Diebesbande gefasst

Die Beamten konnten eine Frau und drei Männer zwischen 20 und 34 Jahren festnehmen. Einer der Männer sei offenbar der Anführer der Bande. Man hätte sie nach und nach identifizieren können. Die vier Verdächtigen haben laut Polizeimitteilung ihre Taten teils gestanden. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei ermittelt weiter zu den einzelnen Personen und wertet die Beweismittel aus. Insgesamt sollen sieben Personen zu der mutmaßlichen Diebesbande gehören. Bereits am Wochenende hatte die Polizei zwei Männer im Ermstal festgenommen, die Mitglieder einer anderen Diebesbande sein sollen.