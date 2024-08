per Mail teilen

Zwei Männer sollen mit Kindern auf Diebestour gegangen sein. Jetzt hat sie die Polizei in Dettingen (Kreis Reutlingen) festgenommen. Ein Nachbar hat die Polizei auf die Spur gebracht.

Die Polizei hat in Dettingen (Kreis Reutlingen) eine mutmaßliche Diebesbande festgenommen. Sie soll für viele Diebstähle verantwortlich sein - nicht nur im Kreis Reutlingen. Zwei Männer der Bande wurden jetzt gefasst, weil einem Nachbarn Verdächtiges auffiel und er die Polizei informiert hat.

Zeuge hat Verdächtiges beobachtet und Polizei informiert

Mehrere Tage lang hat der Nachbar in Dettingen das Immergleiche beobachtet: Die Männer, 23 und 26 Jahre alt, sind weggefahren und abends jeweils mit vielen Taschen zurückgekommen. Wie die Polizei weiter schreibt, haben sie dann am Wochenende alles in ein Auto mit polnischem Kennzeichen gepackt. Daraufhin hat der Nachbar die Polizei informiert. Die fand Alkohol, Elektrogeräte, Werkzeuge und E-Bikes im Auto der Männer. Alles zusammen rund 25.000 Euro wert.

Waren im Wert von 25.000 Euro gefunden: vermutlich gestohlen

Nach einer ersten Überprüfung geht die Polizei davon aus, dass die beiden Männer, die Sachen geklaut haben. Geholfen haben dabei vermutlich drei Kinder, 13 und 14 Jahre alt. Die Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Kinder sind in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht.