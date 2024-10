Sandra Müller SWR Jochen Krumpe

Sandra Müller leitet die multimediale Redaktion im SWR Studio Tübingen.

Begonnen hat sie ihr Berufsleben als Radioliebhaberin. Denn schon immer hatte sie ihre Ohren überall.

Bis heute macht ihr (Zu)Hören mindestens so viel Freude, wie selber Reden oder mit Tönen, Klang und Sound zu spielen. Über 20 Jahre war sie als multimediale Reporterin unterwegs und hat als Redakteurin und Moderatorin ihre Erfüllung gefunden. Als Freiberuflerin hat sie Redaktionen in ganz Europa beraten und den journalistischen Nachwuchs unterrichtet.



Und immer waren die Geschichten vor der Haustür ihre Leidenschaft. Denn da spielt das wahre Leben, findet sie: In einer Kleinstadt wie Meßstetten auf der Schwäbischen Alb, die tausende Flüchtlinge unterbringt, auf einem Bauernhof im Nordschwarzwald, der plötzlich klar kommen muss mit Veränderungen auf dem Weltmarkt und mitten in Tübingen, wo die führenden Köpfe der Künstlichen Intelligenz in der Weinstube neben den Weingärtnern alter Schule sitzen.

Vor dem SWR

Vor ihrer Zeit beim SWR hat Sandra Müller studiert (Rhetorik, Geschichte und Politik) und ihre Ausbildung bei einem bayerischen Radiosender gemacht.



Geboren ist sie übrigens in einem bayerischen Dorf namens Peterswörth. Und sie wird nicht müde zu erklären, dass sie eben deshalb eine echte Schwäbin ist: „Nein! Keine Fränkin! Auch bayerische Schwaben rollen das r.“