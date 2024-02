Blüten, die wie Schmetterlinge schweben. Musik, die wie Wasser perlt. Beides zusammen macht Juliana Saib mit ihrem Jazz-Quartett. Am 27.2. ist sie im SWR Studio Tübingen zu Gast.

Juliana Saib ist Musikerin und Malerin. Und deshalb trifft, wenn sie Musik macht, Klang auf Farbe. Denn Juliana Saib komponiert und animiert ihre Musik, das heißt: Sie spielt auf dem Klavier und zeigt dazu Animationen auf Leinwand und Bildschirm – Blüten zum Beispiel und Schmetterlinge.

Blumen haben sie schon immer fasziniert, sagt die Juliana Saib – wie sie wachsen, sich entwickeln und erblühen. Für sie ist das auch ein Symbol fürs eigene Leben. Und sie findet: Das passt hervorragend zum Jazz. Weil auch der voller Leben und Veränderung ist, voller Bewegung.

Seit gut einem Jahr spielt die Band zusammen

Die 27-Jährige studiert Jazzklavier an der Mannheimer Hochschule für Musik und Darstellende Kunst bei Rainer Böhm. Ihre Band "The Butterfly Experience" ist an der Hochschule entstanden und spielt seit einem guten Jahr zusammen. Am 27.2. sind Juliana Saib, Thierry Lahyr (Gitarre), Jan Dittmann (Bass) und Micha Jesske (Schlagzeug) im Studio Tübingen zu Gast.

Konzert mit Wohnzimmer-Atmosphäre und nur wenigen Plätzen

Jetzt bringt der Jazzclub Tübingen die Band nach Tübingen. Sie spielt in der Reihe "Jazz im Studio" im früheren Hörspiel-Studio des SWR. Das heißt: Band und Publikum kommen sich hier ganz nahe. Es haben nur um die 50 Gäste Platz. Gespielt wird quasi in Wohnzimmer-Atmosphäre. Und da sich die Musik, dieses Mal bewegt und der Klang bunt ins Auge springt, wird dieses Konzert garantiert alle Sinne begeistern.

Juliana Saib hat eine besondere Liebe zu Schmetterlingen und Blumen. Sie spielt mit ihnen auf dem Klavier, in ihrer Malerei und manchmal auch in ihren Schmuckstücken. Juliana Saib

Karten für das Konzert samt Kunst am 27.2. um 20:30 Uhr erhält man telefonisch (07071 / 209-0 ) oder per E-Mail an reservierungen-tuebingen@swr.de. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro.