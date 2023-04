Komiker Bernd Kohlhepp schafft sich seine eigene Welt

per Mail teilen

Der Tübinger Komiker Bernd Kohlhepp alias "Herr Hämmerle" hat einen Ausstellungsraum aufgebaut. Mit Requisiten, Kleidern, Hüten und vielem mehr aus der jahrzehntelangen Karriere.

"Das Kabinett der Herrn Hämmerle" heißt das kleine Museum, dass der Tübinger Komiker und Autor Bernd Kohlhepp für seine Kunstfigur "Herr Hämmerle' in der Tübinger Weststadt eingerichtet hat. Ein Raum, so groß wie ein Wohnzimmer, vollgestopft mit Orginalexponaten aus dem Leben der schwäbischen Kunst- und Kultfigur, die Kohlhepp in den 90er-Jahren erschaffen hat.

Ein analoger Chatroom - mit digitaler Anbindung

Ein Handstaubsauger im Leoparden-Look, Filmplakate, Bühnenrequisiten, ein original Waschlappen aus der Elvis-Show und unzählige Fotos. Wenn man mit dem Smartphone den dort hinterlegten QR-Code scannt, findet man die Geschichten hinter den Bildern aus einer Internetseite.

"Ich habe mich hier eingerichtet und lade jetzt die Zuschauer ein, mich nach der Vorstellung hier auch noch zu besuchen - oder den Herrn Hämmerle, das ist auch möglich."

Bernd Kohlhepp ist mehr als nur Hämmerle

Seit über 40 Jahren ist Bernd Kohlhepp als Komiker auf der Bühne. Aber er ist auch Autor und Sprecher. Für die Sendung mit der Maus hat er getextet, zahlreiche Hörspiele gesprochen und auch Kinderbücher geschrieben. Im Regal steht sein Kinderbuch 'Drachenerziehen ist leicht', das in mehrere Sprachen, unter anderem in Russisch und Chinesisch, übersetzt wurde.

Bernd Kolhepp hat auch das Kinderbuch 'Drachenerziehen ist leicht' geschrieben. SWR SWR

Ein Comic ist das jüngste Werk

Besonders stolz ist Kohlhepp auf sein jüngstes Baby: auf unglaublich aufwendig gestalteter Comicband zum abendfüllenden Hämmerle-Kinofilm Canale Grande. Ein Jahr lang hat Kohlhepp daran gearbeitet und gezeichnet.

"Das war ein unglaubliches Unternehmen. Aber oft ist es einfach so, dass das die Sachen sind, die am allergrößten Spaß machen."

Bernd Kolhepp bietet auch Führungen durch das Hämmerle-Kabinett an. SWR SWR

Eine echte Einweihungsfeier hat es noch gar nicht gegeben. Meistens ist das kleine Museum von Donnerstag bis Sonntag an den Vormittagen geöffnet. CDs, Tickets und Bücher können dann direkt beim Künstler gekauft werden.

Ticketshop, Labor und Spielwiese

Auch Führungen mit Kohlhepp oder Herrn Hämmerle können gebucht werden. Die echte Begegnung, das ist das, was für Ihn mittlerweile zählt und wertvoll ist, sagt Bernd Kohlhepp. Und deshalb ist auch der Eintritt in Hämmerles Kabinett in der auch ‚schwäbisch korrekt‘ – nämlich frei !