Sandra Müller SWR SWR - Alexander Kluge

Sandra Müller

Mit oder ohne Mikro?

Meist mit. Mal davor. Mal dahinter.

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Neigschmeckt? Rrrreigschmeckt! Wenn schon. Bin nämlich ein Bayern-Import. Aber Bayerisch-SCHWÄBISCH und deshalb hier wie da daheim.

Einfach oder kompliziert?

Meist einfach gut gelaunt.

Süß oder salzig?

Chips vor dem Fernseher. Schokolade zum Buch. Nie beides gleichzeitig.

Frühaufsteher oder Langschläfer?

Eher Frühschläfer und Langaufsteher. Mit Pyjama bis mittags und Kaffee, Brötchen, Ei zur Zeitung.

Wiese oder Rasen?

Egal. Hauptsache grün und eine Picknickdecke hat drauf Platz.

Tatort oder Tagesschau?

Lieber Tango

Online oder offline?

Im Urlaub off, sonst on. Am liebsten bei www.bookcrossing.com und bei www.radio-machen.de

Unterwegs oder daheim?

Daheim unterwegs, denn: "Kein Schiff trägt uns besser in ferne Länder als ein Buch." (Emily Dickinson)