Bei Straßberg im Zollernalbkreis ist vor gut zwei Wochen eine Frau tot im Wald gefunden worden. Jetzt ist klar: Sie hatte Drogen genommen und ist vermutlich an den Folgen gestorben.

Vor zwei Wochen haben Spaziergänger bei Straßberg die Leiche einer 30-jährigen Frau gefunden. Ob sie getötet wurde, war lange unklar. Jetzt gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus: Die Frau starb, weil sie Drogen genommen hatte.

Das ist das Ergebnis einer Obduktion und einer anschließenden toxikologischen Untersuchung. Demnach hatte die Frau Amphetamine im Blut, also Speed. Vermutlich habe sie sich in einem "akuten, rauschbedingten Ausnahmezustand" befunden, schreibt die Polizei. In diesem Zusammenhang sei die Frau gestorben.

Leiche im Wald: Zwischenzeitlich 20-köpfige Ermittlungsgruppe

Der Fall war lange unklar. Die Polizei spricht von "auffällig erscheinenden Umständen ihres Auffindens." Deshalb ermittelten nach Angaben der Polizei zeitweise bis zu 20 Ermittlerinnen und Ermittler. Abschließend schreibt sie nun: Es "ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden."