Der Neckar führt nach viel Regen enorm viel Wasser, zum Beispiel in Horb (Kreis Freudenstadt) und Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen). Für Spaziergänger könnte das gefährlich sein.

Die Pegel am Neckar sind so hoch wie noch nie dieses Jahr. In Horb stand er am Freitagmorgen bei über 3,20 m, in Kirchentellinsfurt bei 3,80 m. Beide Werte sind laut Hochwasservorhersagezentrale des Landes meldepflichtig.

Gefahr: Aufgeweichte Ufer

Für Horb hat die Freiwillige Feuerwehr bereits gewarnt: Ufer können durch das Hochwasser aufgeweicht sein. Wer am Neckar spazieren geht, kann also abrutschen. Das Wasser fließt schnell und reißt viel mit - auch Äste und Holz, das der Sturm in den vergangenen Tagen abgerissen hat. Das könne gefährlich sein, so die Feuerwehr.

Auch Nagold und Eyach mit viel Wasser

Auch die Nagold in Calw und die Eyach in Bad Imnau führen viel Wasser. Die Pegel waren in der Nacht sprunghaft angestiegen. Die Stände gelten aber als nicht gefährlich und sinken bereits wieder. Auch für den Neckar erwartet die Hochwasservorhersagezentrale wieder sinkende Pegel.