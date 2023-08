Innerhalb kurzer Zeit können bei einem Starkregen enorme Regenmengen fallen. Reutlingen will dafür gewappnet sein und Wege schaffen, auf denen das Wasser abfließen kann.

Reutlingen sorgt seit geraumer Zeit nicht nur für Hochwasser an Bächen und Flüssen vor, sondern auch für Überschwemmungen durch Starkregen. Denn Starkregen kann zu erheblichen Schäden führen, etwa in Kellern oder Tiefgaragen. So wird seit 2015 an 17 Stellen die Niederschlagsmenge gemessen. Außerdem überwacht Reutlingen per Video 82 Stellen, an denen Wasser abfließt. Dazu gehören etwa Gitter, an denen Regenwasser in den Untergrund abläuft. So kann frühzeitig erkannt werden, falls ein Ablauf verstopft ist. Das ist bei Starkregen sehr wichtig, denn er kommt meist überraschend. Es bleibt in der Regel nur wenig oder gar keine Zeit, die Bevölkerung zu warnen.

Innerhhalb kürzester Zeit kann der Pegel der Echaz anschwellen. IMAGO IMAGO / Eibner

Die Kanalisation zu erweitern, ist keine Lösung, so die Stadtverwaltung Reutlingen. Das wäre zum einen sehr teuer und aufwendig, zum anderen auch nicht sinnvoll. Es bestünde die Gefahr, dass die Abwasserkanäle bei normalen Regenmengen nicht mehr durchgespült werden und allmählich verstopfen. So bleibt nur, Flächen so anzulegen, dass das Wasser abfließen kann, ohne größeren Schaden anzurichten. Das können Straßen sein, aber auch Grünflächen.

OB Keck vor den renaturierten "Gaasgärten" in Reutlingen-Betzingen. SWR Christoph Necker

Zunächst hat man in Reutlingen analysiert, wo Gefahr bei Starkregen besteht und ein Konzept erstellt, was man tun kann. So hat die Stadt beispielweise an der Echaz im Stadtteil Betzingen das Ufer der Echaz teilweise renaturiert und in den "Gaasgärten", dort wo früher Gänse geweidet wurden, sogenannte Retensionflächen geschaffen, die überschwemmt werden können. An anderer Stelle wurden Schutzwände hochgezogen. Im Bezirksrathaus in Betzingen wurde ein Hochwasserschott eingebaut, ein Tor, das bei Überflutungen hochklappt und somit das Gebäude bei Überschwemmungen schützt.

OB Keck und Bezirksbürgermeister Rupp mit dem Hochwasserschutz am Rathaus in Reutlingen-Betzingen SWR Christoph Necker

Künftig soll noch eine Brücke ersetzt werden, an deren Mittelpfeiler sich Äste und Gestrüpp verfangen könnten und den Abfluss des Wassers blockieren. Außerdem muss noch eine Engstelle an der Echaz beseitigt werden, damit das Wasser besser ablaufen kann. All dies darf aber nicht dafür sorgen, dass die Echaz flussabwärts mehr Wasser führt und Wannweil (Kreis Reutlingen) oder Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) überschwemmt.

Doch auch die Hausbesitzer sind gefordert, selbst für Schutz zu sorgen. Es genüge nicht mehr, einfach den Notruf zu wählen, so der Reutlinger OB Thomas Keck (SPD). Die Bürgerschaft sei verpflichtet, Vorsorge zu treffen. Etwa in dem sie dafür sorgt, dass durch Türen und Fenster kein Wasser ins Haus kommt oder Gräben ums Haus zieht, dass das Wasser nicht den Weg ins Haus findet.