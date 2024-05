Frühlingszeit ist Gartenzeit. In Reutlingen lockt ab Himmelfahrt die GardenLife. Neben Wettbewerben gibt es viele Mitmachaktionen und Infos über klimaresistente Pflanzen.

Unter dem Motto "Gartenlust und Blumenduft" lockt die Gartenmesse GardenLife ab dem 9. Mai wieder viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner nach Reutlingen. Die Besucher können selbst aktiv werden bei einer "Rasenmäher-Challenge". Beim Wettbewerb junger Landschaftsgärtner tritt der Gärtner-Nachwuchs gegeneinander an.

Reutlingen: Wer gestaltet den schönsten Garten?

Die GardenLife in Reutlingen ist für viele Auszubildende von Garten- und Landschaftsbaubetrieben aus der Region ein wichtiger Treffpunkt. Beim Neckar-Alb Cup 2024 zeigen sie ihr Können. Auf einer Fläche von drei Mal drei Metern bauen insgesamt sieben Gärtner-Teams je einen kleinen Garten nach Plan. Eine Jury bewertet die Arbeiten. Für die Sieger gibt es eine Prämie.

Auf dem weitläufigen Gelände der GardenLife-Messe in der Pomologie in Reutlingen haben mehrere hundert Aussteller ihre Stände aufgebaut. Nicht nur Pflanzen, auch Gartenwerkzeuge und Deko-Artikel sind gefragt. KD Busch

GardenLife-Wettbewerb: Ältester Rasenmäher gesucht

Auch Besucherinnen und Besucher der Gartenmesse können sich in diesem Jahr an einem Wettbewerb beteiligen. Mit einem alten Rasenmäher. Gesucht werden 30 oder 40 Jahre alte Modelle, die in Kellern, Scheunen oder Geräteschuppen lagern. Wer seinen "Oldtimer" mitbringt, bekommt samt Begleitperson freien Eintritt und hat die Chance, einen modernen Rasenmäher oder ein modernes Gartengerät zu gewinnen. Die Oldtimer-Rasenmäher-Modelle werden im Apothekergarten bis zum letzen Messetag am Sonntag, den 12. Mai, ausgestellt.

Ein älteres Rasenmäher-Modell als Anschauungsobjekt bei der Pressekonferenz: Der Oldtimer soll auf eine besondere Aktion bei der Messe GardenLife in Reutlingen hinweisen. SWR Anne Schmidt

"Wir hoffen, dass wir nicht überrannt werden an der Kasse von Besuchern mit alten Rasenmähern. Falls doch, dann sind das sicher sehr eindrückliche Szenen."

Klimaresistente Pflanzen und Stauden auf der Gartenmesse

Der Messefreitag gilt laut Veranstalter als "Pflanzentag". An den Ständen der Floristik- und Gärtnereibetriebe gibt es verschiedene Aktionen. Sie informieren beispielsweise über Trüffelanbau im eigenen Garten oder über bienenfreundliche Pflanzen. Gartenliebhaberinnen können sich Tipps holen, welche Stauden, Blumen und Kübelpflanzen besonders gut mit Hitze zurechtkommen.

Bastelaktion für Kinder am Muttertag

Am Muttertag gibt es für die jungen Messebesucherinnen und -besucher eine besondere Bastelaktion. Sie dürfen bereits fertige Reisigkränzchen mit Rosen bestücken und daraus ein Muttertags-Geschenk basteln. Neu in diesem Jahr für die Kleinen: Ponyreiten auf dem rollenden Ponyhof.

Die Messeveranstalter rechnen auch in diesem Jahr bei gutem Wetter mit viel Andrang. Voriges Jahr zählten sie in Reutlingen rund 30.000 Besucher. SWR Thomas Scholz

Extraservice bei der GardenLife: Garderobe für Pflanzen

Ein altbewährter Service wurde beibehalten und weiterentwickelt: Die Pflanzengarderobe. "Damit es keine Verwechslungen gibt und die Besitzer ihre Schätze auch wohlbehalten wieder bekommen, erhalten die abgegebenen Pflanzen und Dekoartikel dieses Jahr erstmals ein nummeriertes Bändel", so Katrin Hemminger, Organisatorin der GardenLife.

Reutlingen: Stadt schmückt Weg zur Pomologie

Die Stadt verlangt laut Veranstalter Stephan Allgöwer, von der solutioncube GmbH eine Gebühr für die Nutzung des Pomologie-Geländes. Da Reutlingen bereits ab Montag, den 6. Mai, eine "Erlebniswoche Apfelblüte" veranstaltet, wird diese genutzt, um für die Messe zu werben. Mit bunten Bändern, die bereits bei der Pomologie aufgehängt wurden, und auch mit Sprühkreide-Graffitis in der Innenstadt, wolle man eine Verbindung vom Messegelände in die Innenstadt schaffen, so Anna Bierig von der Stadtmarketing Reutlingen.

Kostenloser Shuttle-Bus rund um GardenLife

Weil es kaum Parkmöglichkeiten rund um die Pomologie gibt, sollten Besucherinnen öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Vorab gekaufte Tickets dienen im Naldo-Bereich als Fahrkarte. Wer bei der Kreuzeiche oder bei der Hochschule parkt, kann im Viertelstunden-Takt den kostenlosen Shuttle-Bus zum Ausstellungsgelände und zurück nutzen.