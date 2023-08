In der Nacht zum Donnerstag ist ein Unwetter über Rheinhessen gezogen. Es kam zu Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen. Ganze Straßenzüge waren vollgelaufen.

In Rheinhessen waren vor allem Bodenheim, Oppenheim und Guntersblum betroffen. Dort stand das Wasser am Abend teilweise kniehoch auf den Straßen. Viele Keller liefen voll. Die Polizei sagte am Donnerstagmorgen, die Straßen in den betroffenen Orten seien alle wieder befahrbar - das Wasser sei inzwischen abgeflossen.

Mainz: Keller vollgelaufen und Zugausfälle

In der Landeshauptstadt Mainz gewitterte es zeitweise heftig. Keller liefen voll, Gullys wurden von den Regenmengen nach oben gedrückt. Das Unwetter sorgte für viele Einsätze der Feuerwehren im Mainzer Stadtgebiet sowie den umliegenden Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms.

Der Mainzer Hauptbahnhof war gegen Mitternacht wegen einer Stellwerksstörung zeitweise gesperrt, zahlreiche Züge hatten Verspätung oder fielen aus.

Viele Feuerwehreinsätze in Rheinhessen

167 Kräfte der Feuerwehr Mainz waren am Mittwochabend unterwegs. In Mainz und im Kreis Alzey-Worms gab es bis 22.45 Uhr jeweils etwa 60 Einsätze, im Kreis Mainz-Bingen waren es zu diesem Zeitpunkt bereits 160 Einsätze. Bei den meisten Notrufen ging es um Wasser, das in Gebäude eingedrungen war.

In Worms wurde am Abend ein Fußballspiel in der Oberliga wegen des Gewitters abgebrochen. In Wiesbaden musste die Rheingauer Weinwoche wegen des Unwetters unterbrochen werden.

Keine Hochwasserwarnung mehr für die Selz

Die Hochwasserwarnung für die Selz im Abschnitt zwischen Oppenheim und Ingelheim wurde inzwischen aufgehoben. Kaum Auswirkungen hatte das Unwetter hingegen in Bad Kreuznach und Bingen.