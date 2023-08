Heftiges Unwetter zieht über Rheinland-Pfalz

Über Rheinland-Pfalz ist ein Unwetter gezogen. Der Deutsche Wetterdienst warnte zuvor vor heftigem Starkregen und Hagel. In den kommenden 24 Stunden könnte es zu Hochwasser kommen.

In der Landeshauptstadt Mainz gewitterte es zeitweise heftig. Keller liefen voll, Gullys wurden von den Regenmengen nach oben gedrückt. Das Unwetter sorgte für viele Einsätze der Feuerwehren im Mainzer Stadtgebiet sowie den umliegenden Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms. 167 Kräfte der Feuerwehr Mainz waren am Mittwochabend unterwegs.

In Mainz und im Kreis Alzey-Worms gab es bis 22.45 Uhr jeweils etwa 60 Einsätze, im Kreis Mainz-Bingen waren es zu diesem Zeitpunkt bereits 160 Einsätze. Einige liefen aber noch, hieß es von der Feuerwehr, auch noch spät in der Nacht. Bei den meisten Notrufen ging es um Wasser, das in Gebäude eingedrungen war.

In Bodenheim in Rheinhessen stand nach dem Unwetter am Mittwochabend eine Straße unter Wasser. SWR

Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen

Im Stadtgebiet von Koblenz liefen Keller voll, Straßen wurden überflutet, Gullys hochgedrückt, Bauzäune umgeweht. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Insgesamt gab es den Angaben zufolge rund 40 Einsätze. In Koblenz-Stolzenfels kam es im Bereich Königsbach zu einem kleinen Hangrutsch, der auch die B9 erreichte. Diese musste kurzfristig in beide Richtungen gesperrt und die Fahrbahn gekehrt werden. Inzwischen ist die Bundesstraße aber wieder befahrbar.

Auf der Bendorfer Brücke verunglückte ein Autofahrer und verletzte sich leicht. Er hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Leitplanke gerutscht.

Auch im Bereich Lahnstein wurden einige Keller überflutet und der Tunnel zur Rheinanlage teils unterspült. In Koblenz und Worms wurden am Abend Fußballspiele in der Oberliga wegen des Gewitters abgebrochen.

Umgestürzte Bäume in Schweich

In der Region Trier hat das Unwetter offenbar größere Auswirkungen in und um Schweich an der Mosel gehabt. Die dortige Polizei berichtet von umgestürzten Bäumen auf mehreren Straßen und vollgelaufenen Kellern im Ortskern von Schweich.

Die Bäume hätten weitgehend von Autofahrern oder Gemeindemitarbeitern zur Seite geräumt werden können. Ein Baum sei auf ein parkendes Auto gestürzt. Ein anderer auf ein langsam fahrendes Auto. In beiden Fällen blieb es laut Polizei bei Sachschäden, nach derzeitigem Kenntnisstand wurde auch sonst niemand verletzt.

Baum blockiert Bahngleise - Zugausfälle an der Mosel

Bei Wincheringen an der Mosel stürzte laut Feuerwehr am frühen Abend ein Baum auf die Bahngleise, so dass der Zugverkehr dort unterbrochen wurde. Laut der Internetseite der Deutschen Bahn gab es auf der Strecke Wincheringen - Wellen (Mosel) zwischen Nennig und Wellen (Mosel) zeitweise Verspätungen und Ausfälle in beiden Richtungen.

Verzögerungen am Flughafen in Frankfurt

Aufgrund starker Regenfälle über Frankfurt am Main mussten am dortigen Flughafen Dutzende Flüge gestrichen werden. Am Mittwochabend hätten sich unter anderem auf dem Vorfeld große Wassermengen gesammelt, sagte ein Sprecher des Flughafens. Auf der Webseite des Flughafens waren rund 70 Flugstreichungen bis zum Beginn des Nachtflugverbots vermerkt. Für mehr als zwei Stunden musste die Bodenabfertigung am Flughafen gänzlich eingestellt werden, wie ein anderer Sprecher sagte.

34 Maschinen hätten nicht mehr rechtzeitig abheben können. Andere Flüge waren da bereits von den Airlines selbst gestrichen worden. Auch 23 geplante Ankünfte wurden aufgrund des Nachtflugverbots auf andere Flughäfen umgeleitet. Nach ersten Schätzungen des Frankfurter Flughafens war eine Passagierzahl im vierstelligen Bereich von den Problemen betroffen.

Warnung vor Hochwasser in Selz-Einzugsgebiet

Die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt (LfU) Rheinland-Pfalz hatte am Abend zunächst davor gewarnt, dass es an vielen kleineren und mittleren Flüssen in Rheinland-Pfalz zu Hochwasser kommen könnte. Demnach waren Flüsse südlich der Mosel und östlich des Rheins gefährdet, etwa Moselzuflüsse bei Traben-Trarbach oder nördliche und südliche Lahnzuflüsse. Diese Meldung wurde in der Nacht aber wieder aufgehoben.

An Selz und den Rheinzuflüssen zwischen Oppenheim und Ingelheim besteht die Warnung allerdings weiterhin. Detaillierte Infos und einen Überblick finden Sie hier.

Hochwasser-Warnungen des Länderübergreifenden Hochwasser-Portals, Stand: Donnerstag, 17.08.23, 04:54 Uhr Länderübergreifendes Hochwasser Portal

Warnung des Wetterdienstes zunächst aufgehoben

Der Deutsche Wetterdienst hatte von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen vor heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m2 und 40 l/m2 in kurzer Zeit gewarnt. Zudem könne es zu heftigen Sturmböen und Hagel mit Korngrößen um 2 cm kommen.

Inzwischen gilt dieser Hinweis für Rheinland-Pfalz weitestgehend nicht mehr. Das heißt allerdings nicht, dass es mit den Unwettern vorbei ist. Auch heute wird wechselhaft im Land, teils kann es Starkregen geben. Am Nachmittag und Abend sind lokal auch wieder Unwetter möglich.