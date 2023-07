Nach den hohen Temperaturen der vergangenen Tage haben Gewitter für Abkühlung in Rheinland-Pfalz gesorgt. Durch die Unwetter wurden aber auch Bäume umgerissen und Autos beschädigt.

Die Rettungskräfte waren vielerorts im Dauereinsatz. Im Westerwald meldete die Polizei mehrere Schäden nach dem Gewitter, das mit starkem Regen durch die Region gefegt ist.

Nach Angaben der Polizei stürzte in Westerburg (Westerwaldkreis) ein Baum gegen ein Gebäude. Mehrere parkende Autos seien durch umgestürzte Bäume und herumfliegende Gegenstände während des Unwetters beschädigt worden. Zudem sei es zu einem Stromausfall gekommen, da eine Stromleitung beschädigt wurde, hieß es weiter. Es sei niemand verletzt worden. An der A48 zwischen Höhr-Grenzhausen und dem Dreieck Dernbach (ebenfalls Westerwaldkreis) sind wegen des Gewitters Bäume auf die rechte Spur gefallen.

Feuerwehr, THW und Polizei seien im Dauereinsatz gewesen. Die Aufräumarbeiten hätten bis in die Nacht zum Mittwoch gedauert und sollten am Mittwoch fortgesetzt werden. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei mit.

Gewitterfront deckt Dächer im saarländischen Kreis St. Wendel ab

In Freisen (Landkreis St. Wendel) im Saarland nahe Rheinland-Pfalz wurden am frühen Abend den Angaben zufolge zahlreiche Dächer abgedeckt und ein Ortsteil verwüstet. Auch Bäume stürzten um. Verletzt wurde niemand. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, THW und Polizei war vor Ort. Freisen liegt kurz hinter der Grenze, ungefähr 45 Kilometer von Kaiserslautern entfernt. Der Wind habe in einer Schneise von etwa 100 Metern ein Haus komplett abgedeckt, berichtete ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken.

"Schadensbild deutet auf einen Tornado hin"

Ob es sich bei dem Sturm um einen Tornado handelte, war zunächst noch unklar. Der Leiter des Katastrophenschutzes im Landkreis Sankt Wendel, Dirk Schäfer, erklärte am Mittwoch, er gehe von einem Tornado aus. "Ich bin mir sicher, dass es ein Tornado war", sagte Schäfer. Das Unwetter am Dienstag habe rund 50 Häuser beschädigt, einige darunter schwer. Das Schadensbild deute auf einen Tornado hin. Die Dächer mehrerer Gebäude seien abgedeckt worden, in zwei Fällen seien ganze Dächer inklusive Dachstuhl weggeflogen, sagte Schäfer.

Tornado und Windhose - gibt es einen Unterschied? Mit den Begriffen Windhose und Tornado werden die exakt gleichen meteorologischen Phänomene beschrieben. Ein Tornado ist eine Luftsäule mit Bodenkontakt, die um eine mehr oder weniger senkrecht orientierte Achse rotiert und sich unter einer cumuliformen Wolke befindet. Der Terminus Tornado ist an das lateinische Wort "tornare" angelehnt und heißt somit wörtlich übersetzt "wenden" oder "(sich) drehen". Zu dem Kompositum Windhose hingegen kam es aufgrund der ursprünglichen Bedeutung der Hose als "Schlauch". Entstehen derartige Phänomene über Wasser, spricht man auch von Wasserhosen. Eine Windhose ist ein Tornado über Land. Zwischen Tornados und Windhosen besteht weder in ihrer physikalischen Natur noch in ihrer Stärke ein Unterschied. (Quellen: Deutscher Wetterdienst, Wetterkanal)

Abbruch bei den Nibelungenfestspielen

Die Vorstellung der Nibelungenfestspiele in Worms am Dienstagabend musste kurz vor dem Ende wegen eines heftigen Gewitters abgebrochen werden. Die Zuschauer mussten die Tribünen verlassen, die Darstellerinnen und Darsteller wurden im Dom untergebracht.

Frankreich stellt Zugverkehr örtlich ein

Die französische Bahn hatte am Dienstagabend wegen heftigen Unwettern im Osten Frankreichs den Zugverkehr örtlich eingestellt. In Dijon stürzte die Decke eines Supermarktes ein, in Vichy wurden 30 Bäume entwurzelt und aus verschiedenen Orten der Region verbreiteten Einwohner Fotos großer Hagelkörner, die mit Sturmböen herunterkamen, wie verschiedene französische Medien berichteten. Verletzt wurde bisherigen Angaben zufolge aber niemand.