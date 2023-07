Trinkpausen, lüften und Co.

Bei den derzeitigen Temperaturen fällt das Lernen schwer. So auch an der "Glück auf!"-Grundschule in Horhausen im Westerwald. Lehrkräfte sorgen dort für ausreichend Trinkpausen und lüften regelmäßig. Doch natürlich kommt ab dem Mittag auch von außen nur heiße Luft in den Saal. Wann gibt es Hitzefrei? Jede Schule entscheidet selbst über diese Maßnahme. Die Landeselternvertretung findet das richtig, würde sich aber einen oberen Grenzwert zur besseren Orientierung für die Eltern wünschen.