Sonnencreme, Wasser und neue Kopfbedeckungen: Sozialmediziner Gerhard Trabert ist dieser Tage mit seinem Arztmobil in Mainz unterwegs, um wohnungslose Menschen und Bedürftige vor der Hitze zu schützen. Nach Angaben von Trabert seien Hitzeschläge, Sonnenbrände und -stiche große Probleme. "Das ist jetzt die größere Herausforderung in unserer Arbeit als die Winter", so der Sozialmediziner.