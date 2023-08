In der Südwestpfalz stürzt ein Baum in ein Zeltlager

per Mail teilen

Eine Unwetterfront ist am Mittwochabend über weite Teile von Rheinland-Pfalz gezogen. Straßen und Keller wurden überflutet, die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. In der Südwestpfalz hatte eine Jugendgruppe einen Schutzengel: Ein Baum stürzte mitten in ihr Zeltlager. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.