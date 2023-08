per Mail teilen

Rund 70 Kinder und ihre Betreuer mussten sich am Mittwochabend vor dem Unwetter in Sicherheit bringen. Auf einem Zeltplatz in der Südwestpfalz war ein Baum zwischen Zelten umgestürzt.

Eine kirchliche Jugendgruppe mit insgesamt 84 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Mainz hatte auf einem Platz zwischen Kleinsteinhausen und Walshausen in der Südwestpfalz ihre Zelte aufgeschlagen. Nachdem der Baum umgestürzt war, riefen die Betreuer den Notruf. Die Feuerwehr brachte Kinder und Betreuer in ein nahegelegenes Gemeindehaus.

Jugendgruppe nach Unwetter in der Südwestpfalz in Sicherheit gebracht

Nach und nach wurden die Kinder dort von ihren Eltern abgeholt. Die Betreuer blieben dort und berieten, wie es mit dem Zeltlager weiter geht. Die Feuerwehr hat den Platz nach eigenen Angaben gesperrt. Nun ist es Aufgabe des Forstes, ihn wieder freizugeben.

"Wir hatten echt Glück. Das war ein kurzer Schockmoment. Zum Glück ist alles gut gegangen. Die Kinder sind alle sicher daheim", sagte Felix Beismann, Gruppenleiter der katholischen Jugend aus Mainz-Hechtsheim, dem SWR. Es sei niemand verletzt worden.

Mehrere Feuerwehreinsätze in Waldfischbach-Burgalben und Steinalben

Auch in anderen Teilen der Westpfalz hat das Unwetter Spuren hinterlassen, jedoch im überschaubarem Maß. Wie beispielsweise die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben mitteilt, sind dort Straßen großflächig überflutet worden. Das Wasser stand hier 20 Zentimeter hoch. Gullydeckel wurden durch den Regen ausgehoben. Außerdem sind Keller vollgelaufen.

Heizöl aus überflutetem Keller in Moosalbe gelangt

Aus einem überfluteten Keller ist Heizöl in den Bachlauf der Moosalbe gelangt. Hier sei jedoch kein größerer Schaden entstanden, so die Feuerwehr. Alles in allem seien die Einsätze der Feuerwehr glimpflich abgelaufen. Man habe die Einsatzstellen zügig bearbeiten können.

Pirmasens und Zweibrücken: Bäume umgestürzt

In Zweibrücken und in Pirmasens berichtet die Polizei von umgestürzten Bäumen. Auf der B270 zwischen Pirmasens und der Abfahrt Petersberg fielen gleich mehrere um. Deswegen wurde die Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Außerdem sind in den beiden Städten und in Rodalben Gullys übergelaufen. Laut Polizei kam hier niemand zu Schaden. Lediglich kleinere Sachschäden sind entstanden. Die Feuerwehr in Kirchheimbolanden berichtet von vollgelaufenen Kellern und insgesamt fünf Einsätzen.

Kaiserslautern: Polizei warnt vor großen Pfützen und Ästen

Die Polizei Kaiserslautern bittet auf Twitter die Autofahrer und Autofahrerinnen, aufmerksam zu sein. Durch das Gewitter könnten größere Pfützen entstanden sein. Außerdem könnten Äste auf der Fahrbahn liegen.