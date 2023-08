Kommt in Landau eine Steuer auf leerstehende Wohnungen?

Eine neue Wohnung zu finden, ist gar nicht so einfach - es gibt oft mehr Interessierte als Angebote. Auch in Landau fehlt Wohnraum und gleichzeitig stehen nach Angaben von Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) rund 800 Wohnungen leer. Abhilfe schaffen soll nun eine Leerstandssteuer, wie es sie etwa in Österreich oder Kanada gibt. Dadurch müssten Eigentümerinnen und Eigentümer Geld zahlen, wenn sie Wohnungen oder Gewerberaum einfach leerstehen lassen. In Deutschland wäre eine solche Steuer eine Premiere.