Nach Unwetter: Umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller in der Region Trier

In der Region Trier haben die Unwetter am Mittwoch keine größeren Auswirkungen gehabt. Vereinzelt sind laut Polizei jedoch Bäume umgestürzt und Keller vollgelaufen.

Vor allem die Polizei in Schweich an der Mosel berichtet von mehreren umgestürzten Bäumen auf den Straßen. Die meisten seien von Autofahrern und Gemeindemitarbeitern zur Seite geräumt worden.

Keine Verletzten

Ein Baum sei auf ein parkendes Auto gestürzt, ein anderer auf ein langsam fahrendes Auto. In beiden Fällen blieb es laut Polizei bei Sachschäden, auch sonst sind keine Verletzten bekannt. Die Feuerwehr war außerdem im Einsatz, um vollgelaufene Keller im Ortskern von Schweich leer zu pumpen.

Dicke, dunkle Wolken: So sah es aus, als das Unwetter bei Reinsfeld im Hochwald aufzog. SWR Antje Neufing

Baum auf Bahngleise gestürzt

Bei Wincheringen an der Mosel war am frühen Mittwochabend ein Baum auf die Bahngleise gestürzt, so dass der Zugverkehr dort zeitweilig unterbrochen wurde. Andernorts in der Region gab es laut Polizei außer vereinzelt umgestürzten Bäumen keine Unwetterfolgen zu beklagen.