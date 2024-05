Plüschtier-Schlange sorgt in Mainz-Kostheim für Polizeieinsatz

Am frühen Sonntagmorgen bekam ein 25-jähriger Mann einen gehörigen Schreck: Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Mainz-Kostheim starrten ihn zwei Schlangenaugen an.

Deutlich verängstigt habe er gegen halb sechs Uhr morgens die 110 angerufen: Eine 1,50 Meter große Würgeschlange sei auf dem Parkplatz und habe ihn aus riesengroßen Augen angestarrt, teilte er dem Notruf mit. Schlange in Mainz-Kostheim sah auch für Polizei lebendig aus Die Polizisten hätten die Wahrnehmung des Mannes zunächst bestätigen können, heißt es von der Polizei. Aber dann hätte sich das Ungetüm schnell als Plüschtier entpuppt. In der Dämmerung habe es jedoch ziemlich lebendig ausgesehen. Die Polizei Wiesbaden nahm den Vorfall mit Humor: "Das große Würgetier konnte umgehend eingefangen und sicher verwahrt werden", heißt es in der Pressemitteilung mit ironischem Unterton. Und: "Für die Bevölkerung ging zu keiner Zeit eine Gefahr aus." Krokodil in Mainz erschreckt Speditions-Mitarbeiter Vergangene Woche erst hatte sich ein Mitarbeiter einer Speditionsfirma in Mainz erschreckt: Er hatte ein Krokodil in einer Kiste gefunden - und die Polizei gerufen. Das Krokodil war zwar lebendig, aber es hatte sich um einen ganz regulären Tiertransport seiner Firma gehandelt. Mainz Tier befand sich in Kiste Krokodil löst Polizeieinsatz in Mainz-Mombach aus Der Mitarbeiter einer Mainzer Spedition hat am Dienstagabend die Polizei gerufen, nachdem er sich ordentlich erschrocken hatte. Die Polizisten konnten weiterhelfen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4