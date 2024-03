per Mail teilen

Normalerweise verlassen die ungiftigen Würfelnattern Mitte April ihre Winterquartiere und schlängeln sich zum Naheufer. Doch in diesem Jahr sind die Schlangen viel früher dran als sonst. Und der Weg kann ihnen zum Verhängnis werden.

Sie sind ungiftig, bis zu einem Meter lang und braun mit einem dezenten Würfelmuster auf den Schuppen. Würfelnattern sind in Deutschland sehr selten und gehören deshalb zu den streng geschützten Arten.

Bei Bad Kreuznach gibt es die meisten Würfelnattern europaweit

Das größte Vorkommen von Würfelnattern in ganz Europa gibt es am Felseneck bei Bad Kreuznach. Die Schlangen überwintern in Felsen und Mauerritzen entlang des Naheufers und machen sich im Frühjahr auf den Weg zum Wasser, denn dort leben sie im Sommer.

Schlangen müssen Nahe-Radweg überqueren

Das Problem: Auf dem Weg zum Fluss müssen die Würfelnattern den viel befahrenen Nahe-Radweg überqueren. Und das kann gerade für die frisch geschlüpften Jungtiere böse enden. Denn sie sind nicht mal so groß wie ein Bleistift und werden von Radfahrern leicht übersehen.

Immer wieder werden die kleinen, aber auch größere Schlangen überfahren, bevor sie ihr Ziel, das Naheufer, erreichen. Nach Angaben der Stadt kommen jedes Jahr Dutzende von Schlangen unter die Räder.

Barrieren für Radfahrer zum Schutz der Würfelnattern

Die Stadt Bad Kreuznach sperrt den Radweg deshalb jedes Jahr zur "Schlangen-Saison" mit Metallstangen ab, so dass die Radfahrer gezwungen sind, abzusteigen und ihr Fahrrad die rund 100 Meter durch das Schlangen-Gebiet zu schieben.

Am Nahe-Radweg wurden jetzt zum Schutz der Würfelnatter Barrieren für Radfahrer aufgebaut. Pressestelle Stadt Bad Kreuznach

Wegen Klimawandels verlassen Schlangen schon Winterquartiere

Normalerweise passiert das Anfang bis Mitte April. Doch in diesem Jahr macht sich nach Angaben der Stadt der Klimawandel bereits bemerkbar. Wegen der extrem milden Temperaturen hätten die Tiere ihre Winterquartiere viel früher als sonst verlassen.

Deshalb hat die Stadt bereits jetzt die Barrieren aufgebaut und bittet alle, sich an das Fahrverbot zu halten, auch wenn vermeintlich kein Tier zu sehen ist. Außerdem stehen an der Stelle am Felseneck Hinweistafeln, auf denen erklärt wird, dass hier der Wanderkorridor der Würfelnattern durchquert wird.