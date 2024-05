Krokodile lösen Polizeieinsatz in Mainz-Mombach aus

Der Mitarbeiter einer Mainzer Spedition hat am Mittwochabend die Polizei gerufen, nachdem er sich ordentlich erschrocken hatte. Die Polizisten konnten weiterhelfen.

Der Speditions-Mitarbeiter war auf eine Kiste aufmerksam geworden, auf der "Lebende Tiere, Siam-Krokodile" stand. Nach Angaben der Polizei schaute er daraufhin neugierig durch die Luftlöcher. Dann der Schreck: In der Kiste befanden sich Krokodile.

Die Polizei konnte eins der Krokodile durch ein Guckloch in der Transportkiste fotografieren. Polizeipräsidium Mainz

Krokodile waren auf dem Weg in einen Zoo

Der Mitarbeiter meldete sich bei der Polizei. Die Beamten fuhren in das Industriegebiet in Mainz-Mombach und stellten dort fest, dass die Krokodile von einem Exotenzüchter aus Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg stammten und sich auf dem Weg in einen asiatischen Zoo befanden.

Der Transport war behördlich angemeldet und genehmigt.

Nach Angaben der Polizei hatte die Spedition in der Vergangenheit bereits ähnliche "besondere Transporte" durchgeführt - nur der schreckhafte Mitarbeiter noch nicht.