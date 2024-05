per Mail teilen

Auf der Burg Hohenzollern kann man Restauratoren bei der Arbeit zuschauen. Das neue Reutlinger Landratsamt feiert Richtfest, und der Prozess um sogenannte Reichsbürger aus der Region geht weiter.

Sie sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen sein und ein hoch verräterisches Unternehmen vorbereitet haben. Deshalb sitzen neun Männer unter anderem aus Reutlingen, Horb, Rottenburg und Neustetten (Kreis Tübingen) in Untersuchungshaft: Sie sind Teil der mutmaßlichen "Reichsbürger"-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß und zwischen 42 und 60 Jahre alt. Der Prozess am Oberlandesgericht Stuttgart wird am Montag, 6. Mai, fortgesetzt.

So hat der Prozess am 29. April um die mutmaßliche "Reichsbürger"-Gruppe begonnen:

Deutlich früher: Richtfest für Landratsamt-Neubau in Reutlingen

Das hört man nicht oft: Ein Millionen-Bauprojekt, das schneller vorangeht als geplant und im Kostenrahmen bleibt. Der Neubau des Landratsamtes Reutlingen ist bislang so eines. Er soll 170 Millionen Euro kosten. Der Rohbau und das Dach stehen bereits ein halbes Jahr früher als geplant. Deswegen wurde das Richtfest auf Dienstag, 7. Mai vorverlegt. Etwa 1.000 Beschäftigte, die zurzeit noch in 25 einzelnen Gebäuden untergebracht sind, sollen ab Herbst 2026 ihren Arbeitsplatz im Neubau haben. Laut Landrat Fiedler wird der Kostenplan bislang eingehalten. Ob es beim Innenausbau ebenfalls ohne Mehrkosten und so zügig weitergeht, bleibt abzuwarten.

So sah der Rohbau des Neubaus des Reutlinger Landratsamtes im Dezember 2023 aus. Landratsamt Reutlingen

Wegen Bauarbeiten: Viele Züge auf Gäubahn fahren nicht

Fahrgäste der Gäubahn müssen sich auf Fahrplanänderungen einstellen. Während der Pfingstferien will die Bahn einen Bahnhof, zwei Brücken und rund drei Kilometer Gleise erneuern. Zu Einschränkungen kommt es aber schon ab dem 8. Mai. Der Bahnhof in Gäufelden (Kreis Böblingen) wird dann nämlich bis 17. Mai gesperrt, weil er barrierefrei gemacht werden soll. Zwischen Herrenberg, Bondorf und Eutingen im Gäu fahren in dieser Zeit Busse, die auch in Gäufelden halten. Ab dem 10. Mai fallen zwischen Stuttgart und Konstanz drei Wochen lang zahlreiche Züge aus. Auf den Zugstrecken zwischen Horb und Herrenberg sowie Tübingen und Pforzheim fahren ab dem 18. Mai für rund zwei Wochen nur Busse.

Gartenmesse Reutlingen: welche Pflanze packt den Klimawandel?

Hobbygärtnerinnen und -gärtner können sich freuen: in Reutlingen eröffnet an Himmelfahrt die GardenLife. Ein Thema dieses Jahr: welche Pflanzen sind für den Klimawandel gerüstet? Bei der Gartenmesse mit etwa 150 Ausstellern können Besucherinnen und Besucher auch selbst aktiv sein und zum Beispiel bei einer "Rasenmäher-Challenge" mitmachen. Beim Wettbewerb junger Landschaftsgärtner tritt der Gärtner-Nachwuchs gegeneinander an.

Auch in diesem Jahr werden viele tausend Besucher wieder über das bunt blühende Pomologie-Gelände der GardenLife in Reutlingen schlendern. KD Busch Fotografie

Kaum Parkplätze in Reutlingen: Shuttle-Bus eingerichtet

Um zur GardenLife zu kommen, sollte man nicht das Auto nehmen, sondern "Öffis". Mit Parkplätzen sieht´s nämlich schlecht aus. Rund um die Reutlinger Pomologie gibt es nur wenige Stellplätze. Alternativ kann man das Auto auch bei der Kreuzeiche oder bei der Hochschule parken. Von dort gibt es einen Shuttle im Viertelstunden-Takt zum Ausstellungsgelände und zurück. Die Messe geht bis 12. Mai.

Restauratorentage auf Burg Hohenzollern

Sitzmöbel aufpolstern, kunstvolle Borten und Schnüre herstellen, Gemälde restaurieren und Stein bearbeiten: um die Burg Hohenzollern (Zollernalbkreis) in Schuss zu halten, braucht es einiges an Fachwissen und handwerklichem Können. Vom 9. bis 12. Mai kann man den Restauratorinnen und Restauratoren bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Acht verschiedene Gewerke sind bei den Restauratoren-Tagen zu sehen. Kinder können im königlichen Bastelgarten Ritterhelme und Kronen basteln. Das Restaurant und der Biergarten haben geöffnet. Die Restauratoren-Tage sind an den entsprechenden Tagen im Eintrittspreis der Burg inbegriffen.