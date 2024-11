per Mail teilen

Freiburger Ehrenamtliche helfen einem Waisenhaus in der Ukraine, Messerverbotszone auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt und erster Schnee - das alles im Wochenrückblick für Südbaden.

Palim Palim, ich bin Robert Wolf, rasender Reporter aus dem SWR Studio Freiburg. Mit euch zusammen schaue ich mir an, was diese Woche in Freiburg und der Region los war:



Am vergangenen Wochenende habe ich als Reporter einer Gruppe von freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern aus Freiburg über die Schulter schauen dürfen. Die "Ukrainehilfe Berezynka & Mukatschewo" hat ihren insgesamt sechsten Hilfskonvoi für die Ukraine gepackt - für ein Waisenhaus und ein Binnenflüchtlingsheim. In der Ukraine sind etwa drei Millionen Menschen auf der Flucht vor den Kämpfen.

Mein Kollege Lukas Herzog hat für SWR Aktuell Baden-Württemberg einen Film über die Vorbereitungen des Konvois gedreht:

Die Ehrenamtlichen haben vor Supermärkten und in Schulen gesammelt. Zusammengekommen ist eine Menge: Hunderte Kilogramm Reis, Nudeln, sehr viel Klopapier, aber auch Spielzeug und Süßigkeiten. Am Dienstag - zufälligerweise dem 1.000. Kriegstag - ist der Hilfskonvoi abgefahren.

Am Donnerstag habe ich mit Organisator Dietmar Klausmann telefoniert. Der Konvoi hatte da gerade die ukrainische Grenze und den Zoll passiert. Hier seine Eindrücke:

Dietmar Klausmann hat mir auch ein paar Bilder aus Berezynka und Mukatschewo in der Westukraine geschickt. So sieht es im Waisenhaus und im Flüchtlingsheim aus:

Die Helfer bezahlen alle Reisen in die Ukraine aus eigener Tasche. So viel Wille zu humanitärer Hilfe und der Mut in ein Kriegsgebiet zu fahren, ist mehr als beeindruckend.

Über den Freiburger Hilfskonvoi hat SWR Aktuell Baden-Württemberg am 19. November 2024 berichtet.

Wie jedes Jahr kündigt sich die Weihnachtszeit schon im Spätsommer an. Immer dann, wenn die Lebkuchen-Saison in den Supermärkten startet. Trotzdem kommt es für mich dann immer irgendwie wie Kai aus der Kiste, wenn die Weihnachtsmärkte starten. Und das Jahr schon wieder auf die Zielgeraden einbiegt. Wenn Glühwein fließt und Menschen irgendetwas mit Sternen kaufen, ist bald Weihnachten.

Auf dem gesamten Freiburger Weihnachtsmarkt herrscht dieses Jahr ein Messerverbot. Es gibt aber einen Stand, an dem Küchenmesser verkauft werden. Und zwar richtig scharfe. Wie soll das innerhalb einer Messerverbotszone auf dem gesamten Weihnachtsmarktgelände funktionieren? Als rasender Reporter Robert habe ich mein Mikro geschnappt und bin hingejoggt. Getroffen habe ich zwei Verkäufer aus Berlin, die zum zweiten Mal ihre Messer in Freiburg auf dem Weihnachtsmarkt anbieten. Marc hat mir erklärt, wie sie ihre Messer sichern:

Eine Messerverbotszone allein garantiert keine hundertprozentige Sicherheit. Das ist klar. Aber die aufwendige Verpackung soll es schwerer machen, das Messer schnell auszupacken. Marc vom Messerstand hat mir gezeigt, wie er jedes einzelne Messer verpacken muss:

Der Freiburger Weihnachtsmarkt verteilt seine über 120 Stände auch dieses Jahr wieder über mehrere Teile der Innenstadt. Und wer wie ich meistens davon überrascht wird, dass bald Heiligabend ist und schnellstens noch Geschenke braucht: Der Markt ist auch dieses Jahr wieder bis einschließlich 23. Dezember geöffnet.

Über den Start und das Sicherheitskonzept des Freiburger Weihnachtsmarktes haben wir in SWR4 Baden-Württemberg am 21. November berichtet.

Mein Opa hatte eine Nase für Schnee. Manchmal hat er in den Himmel geschaut und gesagt: "Es riecht nach Schnee." Und er hatte meistens recht. Denn kurze Zeit später fing es tatsächlich an zu schneien. Er hätte wohl auch diese Woche den Schnee in Südbaden riechen können. In Freiburg sind die ersten Flöckchen sogar pünktlich zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts gefallen. Süßer die Glocken nie klingen!!

So sah das bereits am Mittwoch im Schwarzwald aus:

Aber unser Wintermezzo wird nicht lange halten. Die Wettergötter haben nämlich keine guten Nachrichten für uns. Das Wetterprogramm aller SWR Radiowellen meldet als Trend für das Wochenende: "Am Samstag weniger Schauer bei ein bis sieben Grad. Zum Sonntag deutlich milder mit acht bis 17 Grad."

Aus Schneefreude kann also ganz schnell Schneematsch werden. Und für "wetterfühlige" Menschen kann so ein Temperaturwechsel von bis zu 20 Grad auch eine echte Belastung sein. Kreislauf und so.

Gábor Paál aus der SWR- Wissenschaftsredaktion hat mal sehr hörenswert zusammengefasst, was Wetterfühligkeit ist....und was eben nicht:

In diesem Sinne: Lassen wir den Wetterumschwung einfach auf uns zukommen!

Über den Wintereinbruch im Schwarzwald haben wir in SWR Aktuell Baden-Württemberg am 21. November berichtet.