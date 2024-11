Glühwein mit Schneeflocken: Weihnachtsmärkte in Freiburg und Offenburg starten

Sie gehören zu den ersten in Baden-Württemberg: Die Weihnachtsmärkte in Freiburg und Offenburg haben am Donnerstag eröffnet - mit Schneeflocken, neuem Sicherheitskonzept und teurerem Glühwein.

Der Freiburger Hausberg Schauinsland ist ganz in weiß und auch in Freiburg fallen die ersten Flocken. Pünktlich zum ersten Schnee hat in Freiburg der Weihnachtsmarkt eröffnet - als einer der ersten in Baden-Württemberg. Über 120 verschiedene Stände mit Kunsthandwerk und kulinarischen Angeboten verteilen sich in der ganzen Innenstadt. Seit 14 Uhr haben die Stände geöffnet, erste Besucher sind schon da. Am Abend ist die offizielle Eröffnung - mit dem traditionellen Lebkuchenanschnitt. SWR-Reporterin Dorothea Dörner berichtet vom Freiburger Weihnachtsmarkt: Video herunterladen (37,8 MB | MP4) Glühweinpreise in Freiburg dieses Jahr teurer Glühwein gibt’s natürlich auch, der wird aber teurer mit 4,50 Euro. So viel kostet dieses Jahr ein Glas Glühwein auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt. Und damit 50 Cent mehr als im vergangenen Jahr. Die Glühweinverkäuferinnen und -verkäufer hätten höhere Ausgaben beim Wareneinkauf und fürs Personal, heißt es von der Veranstalterin, der Freiburg Wirtschaft Touristik & Messe GmbH (FWTM). Egal ob Schwarzwälder Kuckucksuhren, Glöckchen oder doch ein Leopard: Bei diesem Stand auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt ist für jeden etwas dabei. SWR Dorothea Dörner Öffnungszeiten des Freiburger Weihnachtsmarkts Geöffnet ist der Freiburger Weihnachtsmarkt von Montag bis Samstag 10 bis 20:30 Uhr, sonntags von 11:30 bis 19:30 Uhr. Ausnahmen sind der 24.11. (13 bis 19:30 Uhr) und der 27.11. (10 bis 19:30 Uhr). Er dauert bis zum 23. Dezember. Sicherheitskonzept: Auch kleine Messer verboten Das Sicherheitskonzept des Freiburger Weihnachtsmarkts bleibt laut FWTM weitgehend unverändert. Wie in den Vorjahren unterstützen Polizisten aus Frankreich und der Schweiz ihre deutschen Kollegen. Neu ist jedoch das Verbot kleiner Messer, etwa Schweizer Taschenmesser. Die Bundesregierung verschärfte dafür das Waffengesetz, sodass Polizisten Taschen leichter kontrollieren können. Besucher des Weihnachtsmarkts in Freiburg müssen laut Polizei jedoch keine wahllosen Kontrollen befürchten. Auch auf dem Offenburger Weihnachtsmarkt werden seit Donnerstagnachmittag die ersten Glühweine getrunken. SWR Ulf Seefeldt Weihnachtsmarkt auch in Offenburg gestartet Auch der Offenburger Weihnachtsmarkt ist am Donnerstag losgegangen. Seit elf Uhr gibt es auf dem Marktplatz Stände, eine Bühne fürs Musikprogramm und eine Rollschuhbahn. Der Markt geht bis zum 23. Dezember. Geöffnet ist der Offenburger Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 21 Uhr.