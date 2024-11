Brennerei-Hochburg Kappelrodeck - hier wird noch viel Schnaps gebrannt

per Mail teilen

Fast jeder zehnte Einwohner in Kappelrodeck hat laut Schätzungen ein Brenngerät. Damit ist die Gemeinde in der Ortenau eine der Hochburgen für Schnapsbrennereien. Hier wird eine Tradition am Leben gehalten, die zunehmend vom Aussterben bedroht ist. Im grauen Herbst ist jetzt die Hochzeit für den neuen Jahrgang.