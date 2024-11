per Mail teilen

Baden-Württemberger sind zufrieden. Gilt das auch für unsere Nachbarn im Dreiländereck? Und: Was tun, wenn das Fahrrad weg ist? Der Wochenrückblick für die Region Freiburg.

Salut, ich bin Paulina Flad, multimediale Reporterin im SWR Studio in Freiburg und im Büro in Offenburg. Auf folgende Themen will ich mit euch noch mal einen Blick werfen:

Auf einer Skala von 0 bis 10 - wobei 10 sehr zufrieden ist - wie zufrieden seid ihr? Für mich ist das, denke ich, auch ein bisschen tagesabhängig. Heute würde ich vielleicht 7 sagen oder 7,5. Damit liege ich in etwa im baden-württembergischen Mittel: 7 Punkte ist das. Damit liegt Baden-Württemberg neben Bayern auf Platz vier in Deutschland. Besser schneiden nur Schleswig-Holstein, Brandenburg und Rheinland-Pfalz ab.

Das geht aus dem neusten "BiB.Monitor Wohlbefinden 2024" des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) hervor. Der bezieht sich auf Daten aus dem Jahr 2022 und zeigt: Die Menschen im Süden Deutschlands sind - im Vergleich zu denen im Norden, Westen und Osten - zufriedener.

Mein Kollege Leon Löffler hat sich in Freiburg umgehört, was die Menschen dort zufrieden macht:

Einfluss auf unsere Zufriedenheit haben demnach zum Beispiel sozioökonomische Bedingungen. So war die Lebenszufriedenheit in Regionen mit niedrigem Einkommen, hoher Arbeitslosenquote und geringen Steuereinnahmen tendenziell geringer. In Großstädten sorgen Feinstaubbelastung und wenig Grünflächen für ein geringeres Wohlbefinden, so der Bericht des BiB.

Nordwest-Schweizer und Elsässer sind zufriedene Nachbarn

Und wie steht es um die Zufriedenheit bei unseren Nachbarn? In der Schweiz ist die Zufriedenheit generell sehr hoch - laut dem Schweizer Bundesamt für Statistik lag sie 2021 im Durchschnitt bei 7,9 Punkten. So auch im Kanton Basel-Stadt. Laut einer Befragung des Statistischen Amts des Kantons aus dem Jahr 2023 bewerteten die Baslerinnen und Basler ihre Lebensqualität mit 7,9. Besonders zufrieden seien die Menschen mit den Angeboten des öffentlichen Verkehrs und den Einkaufsmöglichkeiten. Auch die Lage im Dreiländereck spiele eine Rolle, so das Amt.

Es ist eine Art Volksfest: Beim Basler Rheinschwimmen lassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer flussabwärts treiben - vor der Altstadtkulisse. IMAGO Zoonar

In der französischen Region Grand-Est sieht es nicht ganz so rosig aus. Mit einem Wert von 7,3 sind die Menschen hier aber zufriedener als die in Baden-Württemberg. Die durchschnittliche Lebenszufriedenheit lag in Frankreich 2019 laut dem französischen Statistikamt Insee bei 7,3 Punkten.

Über die Zufriedenheitsstudie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung haben wir im SWR Fernsehen in der Sendung SWR Aktuell Baden-Württemberg am 29.10.2024 berichtet.

Das wäre für mich ein absolutes Horror-Szenario: Ich gehe zum Fahrradständer und .... mein Fahrrad ist weg! So ist es am Montag in Freiburg wahrscheinlich einigen gegangen. Mitarbeitende der Stadt haben rund 180 Fahrräder beim Freiburger Busbahnhof weggeschafft. Der Grund: Die Bahnhofsgarage wird saniert. Mit Schildern und Pressemitteilungen wurden Fahrradbesitzer zwar Wochen vorher gewarnt und aufgefordert ihre Räder wegzuräumen, aber es kann natürlich trotzdem passieren, dass man das mal nicht mitbekommt.

Zwei Mitarbeiter der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg flexen ein Fahrradschloss auf, um den Fahrräder-Stellplatz am Hauptbahnhof zu räumen. SWR

In diesem Fall kann man sein Rad gegen eine Gebühr von 50 Euro und mit einem Eigentumsnachweis wieder abholen - bei der Stadtgärtnerei am Mundenhof. Dort sollen die Räder sechs Monate lang stehen bleiben. Alle übrig gebliebenen Räder versteigert die Stadt anschließend auf einer Fahrrad-Auktion.

Was aber tun, wenn das Rad von Dieben geklaut wurde? "Jeden Fahrraddiebstahl sollte man innerhalb von 48 Stunden der Polizei melden", so der ADAC. Außerdem lohne es sich beim örtlichen Fundbüro nachzufragen, ob das Fahrrad dort abgegeben wurde.

Aber man kann sich auch selbst auf die Suche machen. Zum Beispiel an Bahnhöfen, in Einkaufsstraßen oder an Schulen. Zentrale, öffentliche Plätze seien Anlaufstellen, wo man ein geklautes Fahrrad unter Umständen wiederfinden könnte, schreibt der ADAC. Und weiter: Nicht selten werden gestohlene Fahrräder im Internet verkauft. Dafür lohne es sich Kleinanzeigen zu durchforsten.

So schützt man das Fahrrad Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) hat unter anderem diese Tipps zum Schutz gegen Diebstähle: Ort des Abstellens: Das Rad sollte immer an einem Objekt angeschlossen werden (zum Beispiel Fahrradständer, Laterne). Außerdem sollte es hoch am Rahmen angeschlossen werden, ein Dieb könnte dann mit einem Bolzenschneider keinen Druck ausüben, da er einen Arm des Bolzenschneiders nicht auf den Boden auflegen kann. Schloss: Ein Fahrradschloss muss einem Diebstahlversuch drei Minuten standhalten. Dauert ein Aufbruchversuch länger, bekämen sogar professionelle Diebe Angst, erwischt zu werden. Schlösser mit Spiralkabeln, dünnen Drähten oder Ketten kosten zwar wenig, lassen sich laut ADFC aber schnell aufknipsen. Bügel- und Faltschlösser seien hier die bessere Wahl. Akku: Entweder sollte die Batterie im Fahrrad abgeschlossen sein, oder (wenn nicht möglich) sollte der Akku mitgenommen werden. Diebe geben sich inzwischen auch nur mit Akkus zufrieden. Codierung: Durch eine "Eigentümer-Identifizierungs-Nummer" (EIN-Code) kann die Polizei schnell den Besitzer eines Fahrrades feststellen. Der Code besteht aus dem Autokennzeichen-Kürzel der Kommune, der Gemeinde- und Straßenkennzahl, der Hausnummer und des Anfangsbuchstabens des Eigentümers. Der Verkaufswert gestohlener, codierter Fahrräder sinkt enorm, damit wird das Rad schon für den Dieb unattraktiv.

Über die Fahrradleichen-Räumung in Freiburg haben wir im SWR Fernsehen in der Sendung SWR Aktuell Baden-Württemberg am 28.10.2024 berichtet.

Was hat euch diese Woche sonst noch beschäftigt?