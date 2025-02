Warnstreiks der IG Metall in der BW-Autobranche

Im aktuellen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat es auch in Baden-Württemberg erste Warnstreiks gegeben - so zum Beispiel bei Bosch in Reutlingen, in Ulm bei der Daimler-Bussparte und bereits in der vergangenen Nacht bei Porsche in Stuttgart. Für Donnerstag sind neue Verhandlungen geplant. Bis dahin sollen die Warnstreiks weitergehen.