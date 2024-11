Der Mittwoch wird stürmisch und regnerisch

Der Mittwoch beginnt kühl und nass: Die Temperaturen liegen am Morgen in Baden-Württemberg bei -1 bis 4 Grad. Am Vormittag ist es überwiegend trocken, letzte Schneeregenschauer gibt es noch im Allgäu. Richtung Kraichgau scheint die Sonne dagegen häufiger. Die Temperaturen steigen auf 1 Grad in höheren Lagen, sonst sind es 3 bis 7 Grad.