Training und Wellness: So lebt die spanische Nationalmannschaft in Donaueschingen

Seit Sonntag wohnt die spanische Fußball-Nationalmannschaft in Donaueschingen. In einem öffentlichen Training zeigten sich die spanischen Kicker den begeisterten Fans.

Vamos! Die spanische Nationalmannschaft lebt ihren Traum vom vierten EM-Titel seit Sonntagabend in Donaueschingen. Am Montag gab es das erste und vorerst letzte öffentliche Training, die Karten dafür waren innerhalb kürzester Zeit weg. Zwischen den Trainings entspannen die Fussballer im Hotel Öschberghof, auch dort sind die spanischen Nationalfarben omnipräsent.

500 Fans beim öffentlichen Training

Am Montagabend war es endlich soweit. Alvaro Morata und seine Mitspieler zauberten mit dem Ball auf dem Platz des SV Aasen. Beobachtet von 500 begeisterten Fans. Viele kommen hier aus der Region, manche sind schon aus Spanien für die EM angereist.

Der Öschberghof in den spanischen Nationalfarben

Nur einige Fußminuten vom Trainingsplatz entfernt können die Spanier im Hotel Öschberghof entspannen und regenerieren. Damit sich die "Furia Roja", wie die spanische Nationalmannschaft genannt wird, wie zuhause fühlt, wurde einiges im Hotel umgebaut und vor allem überklebt.

Erstes Spiel am Samstag gegen Kroatien

Zu den Spielen geht es für die Spanier von Donaueschingen aus mit dem Bus an den Stuttgarter Flughafen. Am Samstag starten sie in ihr EM-Abenteuer, in Berlin geht es gegen den Drittplatzierten der WM 2022 Kroatien. Die ARD überträgt live, Spielbeginn ist 18 Uhr.