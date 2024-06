Die spanische Nationalmannschaft zu Gast beim SV Aasen

SV Aasen und der Öschberghof sind ein eingespieltes Team. Aktuell hat die spanische Nationalmannschaft ihr EM-Quartier im Golf Resort aufgeschlagen und freut sich über Top-Trainingsbedingungen auf dem Gelände des Bezirksligisten.

Am Sonntagabend ist "La Furia Roja" vort Ort eingetroffen. Am Montag fand das erste öffentliche Training vor rund 500 Zuschauern auf den Plätzen des SV Aasen statt. Bis zuletzt hat der Platzwart und seine Helfer "die letzten braunen Flecken vom Platz weg gemacht," verrät der geschäftsführende Vorsitzende Matthias Reddemann: "Wir wollen natürlich ein guter Gastgeber sein. Die Spanier sind perfekte Bedingungen gewohnt und die wollten wir ihnen bieten."

Und nach allem was man von spanischer Seite gehört hat, ist das auch voll und ganz gelungen: "Alle Funktionäre, Spieler und Trainer waren begeistert. Das war uns ganz wichtig," freut sich Matthias Reddemann. Am kommenden Samstag bestreiten dann Kapitän Morata und Co ihr erstes Gruppenspiel gegen Kroatien in Berlin.