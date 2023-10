Im Zusammenhang mit einer Schussserie im Raum Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Verdächtige erhoben. Dabei geht es um einen Angriff im April in Plochingen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart klagt nach eigenen Angaben einen 23-Jährigen und einen 22-Jährigen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung an. Hintergrund sind die Schüsse auf eine Shisha-Bar in Plochingen (Kreis Esslingen) Anfang April.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Verdächtigen am Morgen des 2. April mit einem Kleinwagen an dem Lokal vorbeifuhren und aus dem Auto heraus auf Gäste schossen. Der 35-jährige Wirt der Shisha-Bar wurde laut Staatsanwaltschaft durch Streifschüsse verletzt.

Rivalisierende Gruppen aus Stuttgart und Esslingen

Hinter dem Angriff steckt nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft ein Konflikt zweier rivalisierender Gruppen. Warum die beiden mit Waffengewalt aufeinander losgehen, ist bisher unklar. Die Mitglieder sind laut Polizei nur lose untereinander verbunden. Anders als sonst bei organisierter Kriminalität gebe es keine strenge Hierarchie. Eine Gruppe sei dem Raum Stuttgart-Zuffenhausen zuzuordnen, die gegnerische Gruppe dem Raum Esslingen.

Seit über einem Jahr kommt es in der Region Stuttgart - mutmaßlich wegen Auseinandersetzungen dieser beiden Gruppen - immer wieder zu Gewalttaten: unter anderem in Stuttgart-Zuffenhausen, in Plochingen, in Asperg (Kreis Ludwigsburg) und in Eislingen (Kreis Göppingen). Auch der Wurf einer Handgranate auf eine Trauerfeier in Altbach (Kreis Esslingen) hängt damit zusammen.

Schussserie: Weitere Ermittlungen, Anklagen und ein Urteil

Es gibt bereits mehrere Anklagen im Zusammenhang mit der Schussserie. Ein Fall aus Esslingen-Mettingen wird aktuell vor dem Stuttgarter Landgericht verhandelt, Mitte Oktober wird das Urteil erwartet. In einem weiteren Fall ist ein 21-Jähriger wegen Waffenbesitzes bereits zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Erst am vergangenen Mittwoch meldete die Polizei eine 34. Verhaftung im Zusammenhang mit der Schussserie.