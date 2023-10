per Mail teilen

Im Zusammenhang mit der Schuss-Serie hat die Polizei am Freitag erneut Durchsuchungen durchgeführt. Das Ziel: Drei Wohnungen im Kreis Esslingen. Unter anderem fanden die Beamten Waffen.

Die Polizei hat am Freitag die Wohnungen von drei jungen Männern durchsucht. Laut Stuttgarts Staatsanwaltschaft stehen alle drei im Verdacht, an einer Schlägerei an der Stuttgarter Königsbaupassage Anfang August beteiligt gewesen zu sein.

Erneuter Zusammenhang zur Schuss-Serie im Raum Stuttgart

Wie die Polizei mitteilte, sollen die drei Männer auch in die Auseinandersetzungen zwei rivalisierender Gruppen seit Anfang des Jahres involviert sein. Im Rahmen der Auseinandersetzungen fielen immer wieder Schüsse. Im Juni wurde außerdem mutmaßlich eine Handgranate auf eine Trauergemeinde in Altbach (Kreis Esslingen) geworfen.

Polizei beschlagnahmt Waffen, Handys und Datenträger

Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten unter anderem Messer, Softair-Waffen, Quarzhandschuhe und Baseballschläger aus Aluminium. Außerdem seien Handys und Datenträger beschlagnahmt worden. Festgenommen wurde offenbar niemand.

Die Polizei geht seit Monaten stark gegen mutmaßlich Involvierte vor. Über 80 Durchsuchungen im Raum Stuttgart gab es bereits. Außerdem wurden bereits 33 Personen festgenommen.