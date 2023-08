Schüsse auf Shisha-Bar in Plochingen: Weitere Festnahme

Nach Schüssen auf eine Shisha-Bar in Plochingen (Kreis Esslingen) Anfang April hat die Polizei einen weiteren Mann festgenommen. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Nach Schüssen auf den Besitzer einer Shisha-Bar in Plochingen (Kreis Esslingen) Anfang April hat die Polizei vor zwei Tagen einen weiteren 22-jährigen Verdächtigen festgenommen. Das teilten die Ermittler am Mittwochnachmittag mit.

Zudem wurde laut Informationen des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA) eine Gaststätte durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Beamten ein Messer und eine Schusswaffe. Derzeit prüften Expertinnen und Experten des LKA, ob es sich hierbei um eine scharfe Schusswaffe handele und ob diese bereits im Zusammenhang mit anderen Straftaten zum Einsatz gekommen sei. Im Fokus der Ermittlungen stehen dabei vor allem die Taten der Schuss-Serie in der Region Stuttgart. Hier wurde Plochingen gleich zwei Mal zum Tatort.

Plochingen: Drei Festnahmen im Fall der Schüsse auf die Shisha-Bar

Bereits direkt nach der Tat im April waren zwei Tatverdächtige festgenommen worden, auch sie sind beide 22 Jahre alt. Alle Drei werden verdächtigt, in den Morgenstunden des 2. April aus einem Auto heraus auf die Shisha-Bar geschossen zu haben. Dabei sollen sie den 34-jährigen Inhaber der Bar verletzt haben. Der Vorwurf lautet versuchter Totschlag.

Inzwischen 29 Festnahmen im Rahmen der Schuss-Serie

Damit gab es nun insgesamt 29 Festnahmen in Verbindung mit den Schüssen in vielen Städten und Gemeinden in der Region Stuttgart. Diese werden zwei rivalisierenden Gruppen zugeschrieben. Höhepunkt war die Attacke mit einer Handgranate auf eine Trauergemeinde in Altbach (Kreis Esslingen) im Juni.