Schüsse auf Shisha-Bar in Plochingen: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Die Polizei verdächtigt zwei 22-Jährige, auf eine Shisha-Bar in Plochingen geschossen und dabei den Besitzer verletzt zu haben. Die Tat könnte mit ähnlichen Taten in Stuttgart in Verbindung stehen.

Nach Schüssen auf den Besitzer einer Shisha-Bar in Plochingen (Kreis Esslingen) am vergangenen Wochenende hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Das teilte das Landeskriminalamt mit. Die Behörde ermittelt, ob die Männer auch im Verdacht stehen könnten, weitere Taten in der Region Stuttgart begangen zu haben. Schüsse auf Shisha-Bar am frühen Morgen Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um zwei 22 Jahre alte Männer. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt verdächtigen sie, in den Morgenstunden des 2. April aus einem Auto heraus auf die Shisha-Bar geschossen zu haben. Dabei sollen sie den 34-jährigen Inhaber des Lokals verletzt haben. Wie die Ermittler erst jetzt bekannt gaben, sind die beiden Männer bereits Anfang der Woche direkt nach der Tat gefasst worden. Ähnliche Vorfälle in Stuttgart In der Region Stuttgart gab es in den vergangenen Wochen eine Reihe von Schüssen, teils mit Verletzten. Die eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe beim Landeskriminalamt wird von der Abteilung Organisierte Kriminalität geleitet.