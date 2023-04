Ein 20-Jähriger steht im Verdacht, Teil der Auseinandersetzung in Stuttgart-Zuffenhausen vor rund einem Monat gewesen zu sein. Dabei wurde ein Mann angeschossen und schwer verletzt.

Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei haben in Plochingen (Kreis Esslingen) einen 20-Jährigen festgenommen. "Der Mann steht im Verdacht, an der Schussabgabe in Zuffenhausen beteiligt gewesen zu sein", teilten Polizei und Stuttgarter Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Welche Rolle er dabei gespielt haben soll, beantwortete ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage nicht. Der junge Mann habe beim Zugriff keinen Widerstand geleistet. Er sei bereits einem Haftrichter vorgeführt worden und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Weitere Informationen gab die Polizei nicht bekannt und verwies auf die anhaltenden Ermittlungen.

Ein Schwerverletzter nach Schüssen in Zuffenhausen

Die Tat hatte sich bereits vor rund einem Monat ereignet. Gegen 21 Uhr gaben ein oder mehrere Täter Schüsse in Stuttgart-Zuffenhausen ab. Ein 32-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei fahndete mit einem Helikopter nach dem oder den Tätern - ohne Erfolg. Der angeschossene Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei richtete Hinweisportal ein

Die Beamtinnen und Beamten richteten im Anschluss an die Tat online ein Hinweisportal ein. Zeuginnen und Zeugen konnten hierüber Informationen an die Polizei weitergeben. Auch die Einsendung von Bildern oder Videos war möglich. Ende März durchsuchten dann über 100 Polizeibeamte insgesamt fünf Wohnungen in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg), Stuttgart und Renningen (Kreis Böblingen). Das ursprüngliche Hinweisportal wurde mittlerweile geschlossen. Es wurde durch ein anderes Portal des Polizeipräsidiums Stuttgart ersetzt, über das Hinweise anonym abgeben werden können.