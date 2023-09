LKA-Ermittler haben vier weitere Männer identifiziert, die in die Schussserie in de Region Stuttgart verwickelt sein sollen. Das Quartett soll für Schüsse auf eine Shisha-Bar in Ostfildern verantwortlich sein.

Das Landeskriminalamt (LKA) hat vier weitere Beschuldigte im Zusammenhang mit der Schussserie in der Region Stuttgart identifiziert. Wie die Ermittler in einer gemeinsamem Erklärung mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstagnachmittag mitteilten, sollen die 25, 28, 32 und 35 Jahre alten Beschuldigten am 15. Februar 2023 an einer Schussabgabe vor einer Shisha-Bar in Ostfildern (Kreis Esslingen) beteiligt gewesen sein.

Ermittler stellen Waffen und Mobiltelefone sicher

Am Morgen haben die Ermittler deshalb die Wohnungen der Tatverdächtigen in den Kreisen Böblingen, Göppingen und Esslingen durchsucht. Dabei fanden die Polizeibeamten einen Teleskopschlagstock, eine Sturmhaube sowie Datenträger und Mobiltelefone, die nun ausgewertet werden.

Der Polizei zufolge stehen die vier Männer im Verdacht, aus zwei Waffen vor der Shisha-Bar Schüsse abgegeben zu haben. In der Bar hielten sich zu dem Zeitpunkt zahlreiche Gäste auf. Verletzt wurde niemand. Die Täter waren nach der Tat geflüchtet. Die Ermittler haben nach eigenen Angaben daraufhin die Einschusslöcher in der Fassade und in parkenden Autos sowie mehrere Patronenhülsen kriminaltechnisch untersucht.

Schussserie: LKA hat Ermittlungsgruppe eingerichtet

Die Ermittlungen, so das LKA, ließen darauf schließen, dass die Tat im Zusammenhang mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen von zwei Gruppen steht - einer aus dem Raum Stuttgart-Zuffenhausen und einer anderen aus Esslingen. Sie sollen seit dem 20. Juli 2022 für zahlreiche schweren Gewalttaten und Schussabgaben in der Region Stuttgart sowie eine Handgranaten-Explosion auf dem Friedhof in Altbach (Kreis Esslingen) verantwortlich sein. Das LKA hat zur Aufklärung dieser Schussserie eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Polizei nahm bislang 32 Personen fest

Mittlerweile haben Polizei und LKA in Zusammenhang mit den Vorfällen 32 Personen festgenommen und 73 Wohnungen und weitere Objekte durchsucht. Dabei habe man bislang dreizehn scharfe Schusswaffen beschlagnahmt. Dem LKA liegen aktuell nach eigenen Angaben weitere rund 600 Spuren vor, von denen bislang rund 350 abgearbeitet werden konnten. Die Ermittlungen würden mit Nachdruck weitergeführt, so das LKA.