Rosenkohl: Unterschätztes Supergemüse aus der Region Stuttgart?

Auf den Fildern und im Remstal wächst saisonal der Rosenkohl. Für die einen ein Genuss, für die anderen eine bittere Beilage auf dem Teller. In jedem Fall: Der Kohl hat es in sich.

Der Tau liegt noch auf den kleinen Rosenkohlröschen, wenn Landwirt Thomas Raff morgens mit seinem Traktor aufs Feld in Filderstadt-Bernhausen (Landkreis Esslingen) fährt. Mit einer "Abböbbela-Maschine", so nennt Raff die Sonderanfertigung, trennt er die Röschen vom kräftigen Stiel. Auf rund 30 Hektar baut er im Vergleich zu anderen Landwirten eher wenig davon an. Allerdings lassen einige Kollegen mittlerweile auch ganz die Finger vom Rosenkohl: 2012 haben noch rund 300 Betriebe den Kohl angebaut, im vergangenen Jahr waren es nur noch 250. Grund dafür ist unter anderem die weiße Fliege, ein Schädling.

Thomas Raff trennt die Rosenkohlröschen mit einer speziellen Maschine vom Stiel. SWR

Warum ist Rosenkohl gesund?

Auf dem Wochenmarkt scheint das Wintergemüse aber gefragt zu sein. Viele wissen: Rosenkohl ist sehr gesund. "Er enthält mehr Protein als andere Gemüsesorten und auch mehr Ballaststoffe", erklärt Monika Müller, Leiterin der Diätschule am Marienhospital Stuttgart. "Dadurch fördert Rosenkohl die Verdauung und verbessert die Darmflora." Außerdem enthält er zum Beispiel Vitamin C, verschiedene B-Vitamine, Folsäure für die Zellen, Zink für Haare und Haut, Eisen und Kalium.

Warum kann Rosenkohl bitter schmecken?

Monika Müller weiß aber auch, warum viele Menschen beim kleinen Kohl das Gesicht verziehen: "Rosenkohl enthält sekundäre Pflanzenstoffe, die sind sehr gesund, machen ihn aber bitter." Hier gibt es aber einen Trick, denn beim Rosenkohl gilt: Je weicher er gekocht wird, desto bitterer wird er. Gebraten oder gegrillt schmeckt das Wintergemüse also gleich weniger bitter.

Einige Rosenkohlpflanzen bleiben auf Thomas Raffs Hof ganz. SWR

Supergemüse frisch vom Feld

Nicht jede Rosenkohlpflanze steckt Thomas Raff in seine "Abböbbela-Maschine". Einige lässt er ganz und bringt sie in den Hofladen. Denn sein Tipp ist, den Rosenkohl noch am Stiel kaufen. So könne man ihn im Winter in einem Glas Wasser auf dem Balkon lagern und sich die Röschen nach Bedarf abschneiden.