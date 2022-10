per Mail teilen

SWR Redakteur Christoph Ulmer SWR

Christoph Ulmer arbeitet im SWR Studio Stuttgart und ist als planender Redakteur (CvD) unter anderem für die Themen-Auswahl des Studios Stuttgart mitverantwortlich. Außerdem berichtet er als Reporter für Fernsehen und Hörfunk aus der Region und er moderiert ab und an die regionale Stunde bei SWR4 zwischen 16 und 17 Uhr. Sein Fokus: Er schaut gerne nach großen und kleinen Ungerechtigkeiten.

Vor dem SWR

Vor dem SWR war Christoph Ulmer beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg als Fernsehreporter und berichtete für Sendungen der ARD und des NDR. Zuvor hatte er beim NDR auch ein bimediales Volontariat gemacht. Während des Zivildienstes und während seines VWL-Studiums in Tübingen und in Brasilien hat für unterschiedliche Zeitungen und Radiosender gearbeitet. Brasilien ist für den gebürtigen Schwaben eine zweite Heimat geworden.