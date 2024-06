Ein Zeichen gegen Rechtsextremismus am Wahlwochenende: Ein Bündnis mehrere Gruppen hatte am Samstag in Stuttgart zur Demo aufgerufen, mehrere Tausend Protestierende kamen. Auch in Heidelberg und Mannheim wurde demonstriert.

Es soll nochmal ein Zeichen sein vor der Europa- und Kommunalwahl: Am Samstagmittag versammelten sich mehrere Tausend Menschen im Oberen Schlossgarten in Stuttgart, um gegen rechtsextreme Tendenzen in der Gesellschaft zu demonstrieren. "Rechtsextremismus stoppen - Demokratie verteidigen" lautete das Motto der Kundgebung, zu der elf Gewerkschaften, Verbände und Vereine aufgerufen hatten.

DGB: Europa als Friedensprojekt muss weiterentwickelt werden

"Europa lebt von aktiven Demokratinnen und Demokraten", erklärte Kai Burmeister laut Manuskript auf der Bühne. "Heute zeigen wir: Wir sind die Mehrheit!" Der Vorsitzende des DGB Baden-Württemberg betonte die Bedeutung von Europa als Friedensprojekt, dass es weiterzuentwickeln gelte. Sami Aras vom Forum der Kulturen Stuttgart betonte, wie wichtig es sei, dass man gemeinsam für eine vielfältige und offene Gesellschaft eintrete: "Vor allem die Beteiligung von Menschen mit einer Migrationsgeschichte - von den Remigrationsplänen der Rechten besonders betroffen - ist hier von zentraler Bedeutung."

Gewerkschaft spricht von 5.000 Teilnehmenden an Demo

Mehrere Tausend Menschen hatten sich im Schlossgarten versammelt, nach Start der Veranstaltung um 12 Uhr stieg die Teilnehmerzahl bei der Kundgebung noch weiter an. Die DGB als Mitveranstalter sprach in Twitter von 5.000 Teilnehmenden, die Polizei will sich erst nach der Kundgebung äußern. Noch bis 15:30 Uhr soll die Veranstaltung gehen, geplant sind neben musikalischen Auftritten auch Beiträge von Vertretern der Kirchen, Umweltverbände, Demokratie-Initiativen und weiterer Gruppen.

Demos gegen Rechtsextremismus in Mannheim und Heidelberg

Die Kundgebung in Stuttgart ist eingebettet in bundesweit Dutzende weitere Veranstaltung. So wird diesen Samstag auch in Mannheim und Heidelberg gegen Rechtsextremismus demonstriert.