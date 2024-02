per Mail teilen

In Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) demonstrierten am Samstagmittag rund 1.500 Menschen gegen Hass und Hetze. Auch im benachbarten Waibstadt gab es eine Kundgebung.

Laut Polizei haben sich am Samstagmittag rund 1.500 Menschen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) an der Doktor-Sieber-Halle versammelt, um gegen Hass und Hetze zu demonstrieren. Das Motto der Kundgebung lautete "Sinsheim ist bunt!" Zahlreiche Sinsheimer Vereine und Organisationen hatten dazu aufgerufen, darunter Gewerkschaften, Parteien, das Deutsche Rote Kreuz und die TSG Hoffenheim.

Demozug durch die Innenstadt

Nach eigenen Angaben wollten die Veranstalter Stellung beziehen gegen politische Kräfte, die mit Hass und Hetze Unfrieden in die Bürgerschaft tragen wollten. Ausdrücklich genannt wurde die AfD. Im Anschluss an die Kundgebung zogen die Demonstrierenden durch die Innenstadt. Auch im benachbarten Waibstadt gab es eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus. Nach Angaben der Polizei versammelten sich dort rund 150 Personen.